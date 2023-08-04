Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 40 kilometrelik Pazarören-Dadaloğlu-Toklar hattında, 12 mahalleyi kapsayan toplam 150 milyon TL maliyetle 70 bin ton asfalt kullanılan çalışmayı yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerimizin yoğun olarak kullandığı Pazarören-Dadaloğlu-Toklar Hattı’nda, Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanlarının eşlik etti.

70 bin ton asfalt kullanılacak

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin kırsal mahalle yollarına asfalt yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Rakamlar maşallah çok bereketli, imkânlar da çok kıymetli. Pazarören’den başlayıp, Toklar’a kadar yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergâh ile sıcak asfalt çalışması yapılıyor. İnşallah bir ay içerisinde bu bölge tamamlanacak, 70 bin ton civarında asfalt kullanılacak” dedi.

Büyükkılıç, önemli bir yatırımın söz konusu olduğuna işaret ederek, “Bu yöredeki 12 mahallemizi, grup yolu olarak işin içerisine dâhil ediyor, tamamen sıcak asfalt ile buluşmuş oluyorlar. Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize inşallah layık olma yolunda çabalarımız, gayretlerimizi sürdürüyor, imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum, en güzel şekliyle, şehrimize, bölgemize kavuşturmuş olacaklar” diye konuştu.

Çalışmanın 7 kilometresinin tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Hâlihazırda sathi kaplamayı ıslah ederek, sıcak asfaltı burada uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 kilometresi bitmiş durumda. Kalan kısmı da inşallah 20 gün içerisinde biter diye umuyor ve inanıyoruz. Şehrimizi bir bütün olarak görüyoruz. 1,5 milyonluk Kayseri’mizde hemşerilerimize her bölgede en güzel hizmetlerle buluşturma yönünde imkânlarımızı seferber ederek, gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımın maliyeti 150 milyon TL civarında”

Büyükkılıç, mahalle yollarını daha modern bir yapıya dönüştürecek olan bu çalışmanın maliyetinin yaklaşık 150 milyon TL olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların yaşadığı bölgede kalmasını sağlamak, hem üretmelerini hem de konforlu hizmetlerle buluşmalarını sağlamak olmazsa olmazımızdır. Doğal gaz da, yol da, eğitim de, sağlık da isteniyor, bunların hepsi doğal hakları ve biz de imkânlarımızı seferber etmek suretiyle etap etap bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda konuştuğumuz bu bölgeye yapılan yatırımın maliyeti 150 milyon TL civarında, helali hoş olsun. Bölgemize, semtimize hayırlı uğurlu olsun. Etap etap, grup yolu mantığı içerisinde Dadaloğlu bölgesine hitap eden önemli bir güzergâh, Avşar dostlarımıza hayırlı olsun. Şikâyet eden değil, şükreden, imkânlarını en verimli şekilde kullanan güçlü bir belediye olmanın güzelliklerini, bizlere seven, güvenen hemşerilerimize yaşatan bir yaklaşım sergiliyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle hem merkezde hem de çevrelerde tarım ve kırsal hizmetler bağlamında en güzel şekliyle hizmetlerimizi buluşturmaya gayret gösteriyoruz.”