Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde mahalle muhtarlarının taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeyi aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’ın yeni durağı, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ile bilinen Pınarbaşı ilçesi oldu. Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı’da görev yapan 122 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, yatırım değerlendirme toplantısı yaptı.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtar müessesesini, olmazsa olmaz gördüğüne dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmaz olarak gördüğü ve bu müesseseyi fonksiyon yükleyerek sürekli önemsediği değerli muhtarlarımız, sizler mahallelerinizde, köylerinizde bizlerin bir bakıma gözü, kulağı, adeta sesisiniz” dedi.

Muhtarlardan istek ve taleplerini gönül rahatlığıyla iletmelerini isteyen Büyükkılıç, “Bizlerin ulaşamadığı konularda her zaman bizleri haberdar edensiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman yapılanlara teşekkür ederek, yapılacakları da nezaket kuralları içerisinde istediğinizi biliyorum. Söz sizin diyoruz” diye konuştu.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Pınarbaşı’daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının sonunda, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Gönül insanları siz değerli muhtarlarımızla birlikte olmanın onurunu taşıdık. Cumanız mübarek olsun. Yapılanlara teşekkür edildi, yapılacaklar da talep edildi. Gözlemlediğim kadarıyla bazı yerlerde kilit parkeyle ilgili talepler var. Devam eden projeler var. Yollarla ilgili de beklentilerin olduğunun farkındayız. Osmanlı’nın bize hatırası olan bir ilçeden söz ediyoruz. Değerlerine bağlı, Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine bağlı. Sizlere biz minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Alınan kararlar hayırlı olsun diyoruz. İnşallah değerli mesai arkadaşlarımdan hizmetler gelsin diyoruz. Sağ olun, var olun.”