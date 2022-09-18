Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına vesile olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet tiyatrosuna 23 personel kadrosu için onay çıkmasını sağladı. Başkan Büyükkılıç’ın kültür sanat alanındaki bu önemli yatırımı kamuoyunca büyük takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına vesile olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet tiyatrosuna 23 personel kadrosu için onay çıkmasını sağladı. Başkan Büyükkılıç’ın kültür sanat alanındaki bu önemli yatırımı kamuoyunca büyük takdir topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür sanat alanında yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projelerle açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi kültür sanatın merkezi yapma gayretleri sürüyor. Bu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkan Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve görüşmeleri sonucu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Şehir Tiyatrosu, Bakanlığa devredilerek, Kayseri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun yıldızı Kayseri’de kültür sanat çerçevesinde de öncü olduğu çalışmalar çerçevesinde Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu da eklemesinin ardından yine yoğun görüşmeler yaptı. Son süreçte, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin Kayseri ziyaretinde devlet tiyatrosuna tiyatro sanatçılarının ve teknik heyetin kadrosu için talebini yineleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne 23 personel için kadro oluşturulmasını sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati imzalı onay yazısında, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve faaliyete geçirilmesi ön görülen Devlet Tiyatrosu’nun Kayseri’deki faaliyetlerine yerleşik olarak devam edebilmesi adına, yapılan değerlendirme sonucunda 23 adet pozisyonun Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin Bakanlıkça uygun görüldüğü ifadeleri yer aldı. Buna göre Kayseri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 15 stajyer sanatçı, 1 sahne amiri, 1 kondüvit, 1 sahne terzisi, 2 sahne ışıkçısı, 1 suflör ve 2 sahne makinisti olmak üzere 23 personel kadrolu olarak görev yapacak. Başkan Büyükkılıç’ın kültür sanat alanındaki bu önemli yatırımı kamuoyunca büyük takdir topladı.

Bu tür sanat alanındaki kazanımların kente değer katacağını ve tiyatronun geleceğine büyük yatırım olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimize kazandırdığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda ihtiyaç duyulan 23 kadro için onay çıktı. Böylece şehrimizde artık daha çok tiyatro oyunu, sanatseverler ile buluşabilecek. Kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetleri dalında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir belediye olarak, şehrimizde kültür sanat faaliyetlerimiz aralıksız şekilde sürecek” dedi. Tiyatro sanatının topluma yön verebilme kültürel, milli ve manevi değerleri aktarmak gibi önemli bir özelliğinin bulunduğunu belirten Büyükkılıç, “Böylesi özel ve kıymetli bir sanatı icra eden tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerimizle topluma örnek olarak sanatımıza çok değerli katkılar sunan tüm sanatçılarımıza minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile Kültür ve Turizm Bakanı sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. sayın Nureddin Nebati’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.