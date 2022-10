Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sağlık projeleri arasında örnek gösterilen, kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olacak Hospice Projesi’nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı hastaların zorlu süreci daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan ‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’ projesinde çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Yaşamının son döneminde bulunan hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde adlandıran ‘Hospice’ projesinin inşaatı hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin yüzde 80’inin tamamlandığını belirterek, sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla Kayseri’yi sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Hastalara her türlü imkânın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı projeyle, kanser hastalarının yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu projenin Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinin en güzel örneği olacağını söyledi. Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına inşa edilen Hospice diye bilinen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin 11 bin 950 metrekare arsada 4 bin 136 metrekare toplam inşaat alanına sahip olduğunu vurgulayarak, “Proje çerçevesinde hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı hasta odalarının yanı sıra hobi odaları, poliklinik odaları, rehabilitasyon odası, müdahale odası ve çok amaçlı salon yer alacak. Donanımlı bir tesisle kanser hastalarımızın rahatı için gerekli her detayı düşündük” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu örnek ve dua alacak özel proje ile vatandaşların hayatının son anına kadar yanında olduklarını sözlerine ekledi.