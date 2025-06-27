Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu doğrultusunda son yıllarda üst üste yatırımda lider belediye olarak Kayseri’yi ilklere ve enlere imza atan projelerle tanıştıran hizmetlerle buluşturmaya devam ederken, ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ankara’nın da takdirini topluyor.

Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kent Kayseri’yi hemen her alanda etkin ve kaliteli hizmetlerle buluşturma yönünde ekibiyle birlikte büyük bir gayretle çalışan Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede girişim ve istişarelerini sürdürürken Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ankara düzeyinde büyük takdir alıyor.

Bu çerçevede 2025 yılının ilk 6 ayında gerek Ankara’da gerekse Kayseri’de bakanlarla sık sık bir araya gelen Büyükkılıç, çeşitli programlar dolayısıyla kente gelen misafirlerini Kayseri’nin misafirperverliği ve hoşgörüsü ile ağırlarken, siyasetçi ve bürokratlar da Kayseri’ye hayranlıklarını dile getirerek Başkan Büyükkılıç’ı yerel yönetim hizmetleri başarısından dolayı tebrik ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan RES tebriği

Toplu ulaşım alanında büyükşehirler içerisinde bir ilke imza atan ve RES projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükkılıç’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’de toplu ulaşımda ilk olan Rüzgâr Enerji Santrali projesi dolayısıyla kendisini tebrik ederek Kayserililere selamlarını iletti.

Doktor başkana Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Sağlık Odaklı Hizmet teşekkürü

2025 yılında Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden bakanlardan Sağlık Bakanı Memişoğlu, ziyaretinde, medeniyetin en önemli şehirlerinden olan kadim kent Kayseri’de kendilerini misafir ettiklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek Başkan Büyükkılıç’ın sağlık odaklı hizmetlerini takdir etti.

Büyükkılıç’a, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Demir’den tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı yıl içerisinde ziyaret eden bir diğer isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de ziyaretinde, Kayseri’de olmaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Kayseri bizim her zaman onurumuz, gururumuz" sözleri ile Başkan Büyükkkılıç’ı hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Üreticinin en güçlü destekçisi Büyükkılıç’a Bakan Yumaklı’dan teşekkür

Başkan Büyükkılıç’ın Ankara düzeyinde misafirlerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ziyaretinde, Kayseri’nin hem sanayide hem de ticarette ülkenin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna değinerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında bakanlıkla ortak projelerde yer aldığını hatırlattı. Bakan Yumaklı, üretim planlamasının yerel yönetimlerin katkısıyla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve değerli başkanımızın bu konudaki bizlerle uyumlu, entegre ve pozitif sonuçlara çok hızlı gidecek faaliyetlerde bulunması bizim için büyük bir kazanç. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yine yıl içerisinde geçtiğimiz aylarda Kayseri’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’, Büyükşehir Belediyesi’nde Büyükkılıç’ın misafiri oldu ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret ederek Kayseri mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bakan Işıkhan, sanayinin, ticaretin en önemli merkezlerinden bir tanesi olarak nitelediği Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yapmış olduğu hizmet ve çalışmaları da yakından görme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, Büyükkılıç ve ekibini tebrik etti. Işıkhan şunları söyledi:

"Ayrıca sizi tebrik ediyorum. Gerçekten hem millet bahçemizde hem tarihi dokuya verdiğiniz önem ile birlikte ki gastronomi ile ilgili merkezimizi de gördük. Gerçekten Avrupa’da olmayan merkezlerin, sistemlerin Kayseri’mizde olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum."

Adalet Bakanı Tunç’tan Büyükkılıç’a AK Belediyecilik teşekkürü

2025 yılında şuana kadar son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret eden bakanlardan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri’mize güzel hizmetleri oluyor. Şehre girdiğimiz andan itibaren, etrafımıza baktığımızda belediyecilik hizmetleri noktasında her taraf tertemiz, mükemmel bulvarlar görüyoruz. Kayseri’mizde AK belediyecilik örneği, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin Kayseri’de devam ettiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Başkanımıza hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Bakan Tunç’a teşekkür ederek Kültepe Kaniş-Karum, 7,5 milyon yıllık fosiller ve Mutfak Sanatları Merkezi’ni tanıttı.

Kayseri, turizm şehri vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, Başkan Büyükkılıç ve Kayseri’den övgüyle bahsederek, "Yapmış olduğunuz çalışmalar şüphesiz takdire şayan, Kayseri turizmde iddialı" diyerek, Kayseri’nin kadim geçmişi ile birlikte bir turizm şehri olduğunu vurguladı.