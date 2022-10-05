Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kucaklayan çalışmalarının yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini makamında misafir etmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, gazilerden yargı mensuplarına, belediye başkanlarından kaymakamlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar her kesimden vatandaş ile makamında buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kucaklayan çalışmalarının yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini makamında misafir etmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, gazilerden yargı mensuplarına, belediye başkanlarından kaymakamlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar her kesimden vatandaş ile makamında buluştu.

Şehirde birliğin ve beraberliğin adeta sembolü olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlara da kucak açıyor. Ortak akıl ve istişareye büyük önem vererek, vatandaşların da yönetimde söz sahibi olmasına özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretçilerini de makamında konuk etmeyi sürdürüyor.

“HALKIMIZLA KUCAKLAŞMAK DA BİZİM GÖREVDEN ÖTE GÖNÜL İŞİMİZDİR”

Kayseri’de şehrin sakinlerinden ve şehir dışından gelen onlarca vatandaşı makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaret için gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini veren şehrimizde, bize değer vererek teveccühlerini gösteren, teşrif eden hemşehrilerimi, diğer şehirlerden konuk olan misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gönül belediyeciliği anlayışımızla gönül verdiğimiz halkımızla kucaklaşmak da bizim görevden öte gönül işimizdir. Bu münasebetle bizi seven, bize güvenen, bizlerle görüşen ve bize değer vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

KENTİN ONLARCA SAKİNİ VE ŞEHİR DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR BÜYÜKKILIÇ’IN KONUĞU OLDU

Kentteki her kesimden onlarca ziyaretçinin yanı sıra şehir dışından da konuklarını misafir eden Büyükkılıç’ın, 21. Dönem Kayseri Milletvekili Sevgi Esen, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Osman Balcı, Türksat Kayseri İl Müdürü Furkan Çelebi, Kayseri Kadim Kadınlar Kooperatif Başkanı Tansel Redifoğlu, Birleşik Kafkasya Dernek Başkanı Cemil Görücü, Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) Başkanı Gökhan Arıkan, Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kenanoğlu, Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Adana AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, Sarıçam İlçe Başkanı Emrah Ceylan, İmamoğlu İlçe Başkanı Hakkı Doğaner, Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Saimbeyli İlçe Başkanı Adem Uyanık ve Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş konuğu oldu.