Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde ziyareti esnasında depremzede vatandaşlar ve görevlilerden bölgede yaptıkları hizmet ve çalışmalardan dolayı hem teşekkür hem de dua aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde ziyareti esnasında depremzede vatandaşlar ve görevlilerden bölgede yaptıkları hizmet ve çalışmalardan dolayı hem teşekkür hem de dua aldı.

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş için ilk andan itibaren yardıma ve desteğe koşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş’a defalarca ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kahramanmaraş’taki vatandaşlar başta olmak üzere yetkililerinden, görevlilerinden ve Kayseri’deki vatandaş ile yöneticilerden de teşekkür geldi.

“GÜZEL BİR ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARI. TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kahramanmaraş ziyaretinde birliğin, beraberliğin en güzel örneğini sergilediklerini ifade eden ve ‘sağ olsunlar var olsunlar’ diyerek Kayserili hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bizi yalnız bırakmadılar, burada olan bitenleri hep beraber değerlendirdik. Güzel bir şehrin güzel insanları diyorum. Kayseri’mizdeki tüm kardeşlerimize ben başkanları olarak buradan teşekkür ediyorum. Kayseri 16 ilçe el ele gönül gönüle Kahramanmaraş’ımızın, diğer şehirlerimizin, hepsinin yanındayız diyoruz” şeklinde konuştu.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise yaptığı açıklamada, "İyi ki Büyükşehir’imiz, Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız var. Gönülden, yürekten teşekkür ederiz. Büyük geçmiş olsun" derken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer de Kahramanmaraş’ın çok kadim bir kent olduğunu, bu şehrin her zaman yanında olduklarını, yaraları birlikte saracaklarını ifade etti.

“İLK CENAZE ARACI VE KEFEN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN GELDİ”

Kahramanmaraş deprem bölgesinde cenaze ve defin işlemlerini yürüten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da ilk gördüğü cenaze nakil aracının ve ilk kefeni kendisine ulaştıran kurumun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Konuşmasında diğer şehirlerin peş peşe yardıma geldiğini ifade eden Taşkıran, “Bu şehirlerin yanımızda olması inanın bizim işlerimizi o kadar kolaylaştırıyor ki. Acımızı yaşadık bir yandan, hepimiz depremzedeydik çünkü. Bir yandan bu acımız yaşadık ama bu birlikteliği bu dayanışmayı görünce de moral bulduk, Allah razı olsun, çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİSİNE DÜŞENİ KAHRAMANMARAŞ’TA FAZLASIYLA YAPTI”

Kahramanmaraş’ta gazetecilik görevi yapan Gökhan Şahin ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür edip, bölgede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine düşen görevi fazlasıyla yaptığını ifade ederek, “Memduh Başkanımın öncülüğünde gerçekten Kahramanmaraş’ta çok güzel işler yapıldı. Özellikle de cenaze araçlarımızı aldık, cenazelerimizi defnettik. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Tüm Kayseri’ye de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun” diye konuştu.

“HEPSİYLE KENDİ CENAZEMİZ GİBİ İLGİLENDİK”

Cenaze hizmetlerini gerçekleştiren Kayseri Hulusi Akar Cami İmamı Musa Çetin de çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Bütün cenazelerin kefenlendiğini, aynı zamanda namazları da ayrı ayrı kılındı. Toplu olarak defin işlemi olmadı, hepsiyle kendi cenazemiz gibi ilgilendik” dedi ve Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Öte yandan Melikgazi ve Büyükşehir Belediyesi personelleri de Başkan Büyükkılıç’a “Sizinle gurur duyuyoruz” diyerek teşekkür ettiler.