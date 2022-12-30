Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, 2022 yılı içerisinde Kayseri’yi ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri hizmetlerinden dolayı takdir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, 2022 yılı içerisinde Kayseri’yi ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri hizmetlerinden dolayı takdir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu vizyon ile belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını tüm Türkiye’ye duyurmaya, örnek olmaya devam ediyor.

Kentin yapısal imarını gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında KKTC Cumhurbaşkanı, bakanlar, büyükelçiler, bakan yardımcıları, Misrata, Şuşa ve Özbekistan heyetlerini ve genel başkan yardımcılarını Büyükşehir Belediyesinde misafir etti. Ziyaretlerde, Başkan Büyükkılıç liderliğinde Büyükşehir Belediyesinin hizmet, proje ve yatırımlarına övgüler yağdırıldı.

"Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi"

İlk olarak 7 Ocak 2022’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Gürcan, Başkan Büyükkılıç’a “Sizin başkanlığınızda Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olmuştur” dedi.

İsviçreli büyükelçi, Kayseri’ye hayran kaldı

10 Ocak’ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u makamında ağırlarken, Kayseri’de kendisini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Ruch, Kayseri mantısına hayran kaldığını belirtti.

19 Ocak’ta AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederken, Kayseri belediyeciliğinin Türkiye’de örnek gösterildiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan övgüler

28 Ocak 2022’de Başkan Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri’nin stratejik öneminden bahsederek, “Kayseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür” derken, Başkan Büyükkılıç da “Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır” dedi.

BAE Büyükelçisi’nden Kayseri’ye ilgi

3 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Dhaheri, Büyükkılıç’a ‘Bizim için çok değerlisiniz’ derken, Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Macar Büyükelçi için Kayseri’nin önemi

Başkan Büyükkılıç, 5 Nisan’da Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Matis, “Kayseri hem ikili ilişkilerde hem de Türkiye’de önemli bir şehir olduğundan dolayı bizim için çok önemli bir şehir” diyerek, Başkan Büyükkılıç’ı Macaristan’da ağırlayacaklarını söyledi.

13 Mayıs’ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Mki’yi makamında konuk etti. Başkan Büyükkılıç, beyaz zambaklar ülkesi olarak nitelendirilen Finlandiya ile ilişkilerin geliştirilmesine dikkat çekti. Büyükelçi Mki de çevresel dijitalleşme ve dijital verilerin bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalar ve eğitim noktasında işbirliği yapabileceklerini söyledi.

KKTC’li bakan, Büyükşehir’in tecrübesinden istifade etmek istediklerini söyledi

2 Haziran’da Kayseri’ye bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri’ye övgüler yağdıran Bakan Arıklı, “Hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz” dedi.

Bakanlar Akar ve Nebati’den ziyaret

24 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Misrata’nın Kayseri gibi örnek şehir ve belediye hayali

29 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden kardeş şehir Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri de, Kayseri’nin yüksek tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, “Özellikle sanayi alanı olmak üzere faaliyet alanlarınızdaki tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Misrata da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehri gibi örnek bir şehir ve belediye olur” diye ilerideki hayalini belirtti.

Kayseri modeli belediyecilik, dilden dile dolaşıyor

30 Haziran’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Büyükkılıç’ı ziyaretinde, “Başka bir konsepte, başka bir frekansa geçmişsiniz. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı belediyecilik kültürünün bir sonraki adımının Kayseri modeli belediyecilik olduğunun herkes farkında. Gerçekten belediyeciliğin en güzel örneklerinin ortaya çıktığı bir kentte bulunuyoruz. Zaten Kayseri’ye hemen adım atar atmaz onu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çok şey yapılmış, hatta her şey yapılmış. Onun Kayserili hemşehrilerimiz nasıl keyfini çıkarır o moda geçmeye başlamışız” diyerek, Kayseri’deki belediyecilikten övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Büyükkılıç’a tebrik

23 Temmuz’da Kayseri’de toplu açılış ve temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente kazandırdığı birbirinden önemli hizmet, eser ve yatırımlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende aralarında sadece Büyükşehir Belediyesine ait 3 milyar 476 milyon TL maliyetli 111 yatırımın açılışı yapıldı.

Büyükkılıç’ın Özbek misafirleri

2 Ağustos’ta Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daire Başkanı Sancar Mülazimoğlu, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ve Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan’dan sanatçıları ağırladı. Ziyarette, Türk dünyasından gelen sanatçılar, Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uzun boyunlu ve yaylı Türk çalgısı Dombra ile mini konser verdiler.

Ticaret Bakanı Muş, ticaretin yasalarının yazıldığı Kayseri’de

10 Ağustos 2022’de Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç Kayseri’nin, ticaretin yasalarının yazıldığı 6 bin yıllık şehir olduğunu söylerken, Bakan Muş da Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

"Başkanımız Kayseri’ye büyük hizmetler yaptı"

6 Eylül’de Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Yardımcısı Yılmaz, Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, 7 Eylül’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’ye yaptığı hizmetlerle Kayseri’nin daha da geliştiği ve büyüdüğünü ifade eden önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Başkanımız Kayseri’ye büyük hizmetler yaptı, kendisini bu yönden tebrik ediyorum” dedi.

16 Eylül’de, Başkan Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile makamında bir araya geldi.

19 Eylül’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında ağırladı.

Sayıştay Başkanı’ndan ziyaret

23 Eylül’de Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile 6. Daire Başkanı Rafet Doğan’ı makamında ağırladı.

Bakan Kirişci’den ziyaret

7 Ekim’de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında Kayseri’nin önemli bir merkez olmak için büyük mesafe aldığını belirtirken, Bakan Kirişci de belediyeler ile işbirliğinin önemine işaret etti.

Kayseri ile Şuşa arasında "Kardeş Şehir" imzaları atıldı

14 Ekim’de Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Şuşa heyetini ağırladı. Büyükşehir’de düzenlenen imza töreninde, Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa şehri ile kardeşliğin daim olması temennisinde bulunurken, Azerbaycan’ın Büyükelçisi Reşad Memmedov ise bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ziyaret

25 Ekim’de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret gerçekleşti. Ziyarette Büyükkılıç, “El ele gönül gönüle, inancımıza, kültürümüze, bayrağımıza, devletimize, milletimize hizmet etme sevdasıyla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” derken, Prof. Dr. Ali Erbaş ise, “Belediyeciliği bir medeniyet faaliyeti olarak gören kardeşlerimizdensiniz, başkanlarımızdansınız” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Moldova Ankara Büyükelçisi’nden ziyaret

15 Kasım’da Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Varank’tan Başkan Büyükkılıç’a sıcak ve samimi ilgi

20 Aralık’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile kucaklaşarak, sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yargıtay heyeti Kayseri Büyükşehir’de

23 Aralık’ta ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in yer aldığı Yargıtay heyetini makamında ağırladı.