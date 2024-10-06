Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Zeki Açıköz ile Kayseri Gastronomi Günleri’nde gerçekleşen Gastronomi Paneli’nde bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu önemli ve güzel organizasyonda emeği geçen Vali Gökmen Çiçek ile herkese teşekkür ederek, bir şehrin altyapı sorunları varken bu türden etkinliklere yönelmesinin düşünülemeyeceğini ve Kayseri’de altyapı sorunu olmayan bir şehir düzeyine ulaştıklarını dile getirdi. Yerel yönetim anlamında emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Büyükkılıç, “Kayseri’mizi çok seviyoruz. Kayseri’mizde yaşayanlara hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Bu tür etkinlikler ile adeta zenginlikler şehri Kayseri’mizi daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nin bir paydaştan öte Kayseri’nin bu türden alanlarda yaptığı çalışmalar ile değişik şehirlerde adeta madalyalar alarak, Kayseri’yi gururlandırmasından dolayı da Rektör Karamustafa’yı ve ekibini kutladı, akademisyenleri tebrik etti, öğrencilere teşekkür etti. Kayseri’nin hep olumlu olarak anılmaya layık bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Bizim ekibimizle birlikte gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz el ele vermek suretiyle, bu şehrimizi daha iyi nasıl tanıtırız, dostlarımıza nasıl hizmet ederizin kaygısından başka bir kaygımız yok. Her ürünü kendi ürünümüz gibi her işi kendi işimiz gibi biliyor, hiçbir işe kayıtsız kalmamayı çok önemsiyoruz” dedi. Kayseri’de gastronomi alanında çok büyük çalışmalar yapıldığı kanaatinde olduğunu dile getiren Büyükkılıç, el ele vermek suretiyle bunun fazlasını yapacaklarını dile getirdi. Gastronomi Günleri’nin dolu dolu geçeceğini paylaşan Büyükkılıç, gastronomi ve diğer sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, yakın süreçte gerçekleşecek 7’nci Kitap Fuarı’ndan bahsetti ve herkesi fuara davet etti. Büyükkılıç konuşmasının sonunda Kayseri’nin yemek kültürü, tarihi ve turistik özellikleri ile değerlerinden de bahsederek, panel katılımcılarını bilgilendirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise sektöre yönelik bilgiler paylaşarak, millet bahçesinin şehre farklı bir hava kattığını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından böylesine etkinlere ev sahipliğini yaptığını aktardı. Cıngı, Erciyes A.Ş. sorumlusu olduğu dönemde Başkan Büyükkılıç’tan, kendilerinin şehrin turizmi noktasında ne talepleri olsa ikiletmediğini söyledi. Şehrin turizm noktasında kazanımlarının artmasının gerekli olduğuna değinen Cıngı, Kayseri mutfağından da bahsederek gastronomi turizminin şehir ekonomisi noktasında büyük rolü olduğunu belirtti. Cıngı son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında çok fazla katkı sağladığını dile getirerek, kentteki kültür ve turizm altyapısı ile yatırım ve çalışmaları dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Erciyes Dağı gibi yüce bir dağın eteğinde kış turizmiyle, tabiatıyla, sahip olduğu kültürel değerleri ile gastronomisi ile ve bütün değerleri ile köklü, kadim kültürün bütün bileşenlerini taşıdığını ifade ettiği Kayseri’ye gelen konukları ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Rektör Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, organizasyonunda, Başkan Büyükkılıç’ın destekleri ile şehrin her kurum ve kuruluşunun sahiplenmesi ile gastronomi festivalinin gastronomi şehri Kayseri’de gerçekleştirildiğine işaret ederek, söz konusu çalışmaların Türkiye turizmi açısından önemli bir değer oluşturmakta olduğunu sözlerine ekledi. Rektör Karamustafa konuşmasında, gelecek yıl Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Gastronomi Kongresi’nin düzenleneceğini de duyurdu. Birçok turizm türü olduğunu dile getiren Rektör Karamustafa, panelde Türkiye’deki turizm ve gastronomi alanına ilişkin bilgiler paylaştı.

Dünyanın en büyük gastronomi festivalinin yapılabileceği bir parkta olduklarını vurgulayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Zeki Açıköz ise Başkan Büyükkılıç ve emeği geçen herkese Gastronomi Günleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Başkan Açıköz konuşmasında ayrıca gastronomi dünyasındaki gelişmeler ve tecrübelerini aktararak yöresel tatlara ve değerlere öncelik verildiğini ve bunun gerekli olduğunu vurguladı. 868 ve 869 kodlu üretimi Türkiye’ye ait ürünlerin tercih edilmesinde duyarlılık gösterilmesi gerektiğine de işaret eden Açıköz, “İyi olmak yetmez, iyi kalmak da gerekir” diyerek gastronomiye önem vermenin şehre önem vermek anlamına geldiğini paylaştı. Açıköz son olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dünyanın en büyük gastronomi festivalinin yapılabileceğini, hatta millet bahçesinin Türkiye’nin gastronomi merkezi olabileceğini dile getirerek “Bu yapılabilir mi, başkanım gibi çalışkan belediye başkanları ve sizin gibi rektörler, bizim gibi bu işin emektarları olursa yaparız” dedi.

Panel sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.