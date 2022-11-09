Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Yeşilhisar’da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Yeşilhisar’da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından kentteki kırsal birimler ile merkez arasında köprü görevi üstlenen muhtarlara yönelik, ‘Stres Yönetimi, Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı ve Etkili İletişim, Zor İnsanla Diyalog ve İkna’ konu başlıklarında eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim seminerine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları, müdürler, muhtarlar ve eğitimciler katıldı.

Kayseri’deki muhtarlara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz eğitim seminerleri çerçevesindeki Yeşilhisar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Eğitimin yaşı, konumu, durumu olmaz. Bu tür uygulamalar ile adeta ilçelerimizde sizlerin birer yönetici profili olarak belediyelerimizle, toplumla iç içe, o mahallenin öncüsü olduğunuz için bu konularla ilgili muhatap olduğunuz sorunları aşma açısından yol gösterici bir çalışma” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, eğitim seminerlerinin önemine işaret ederek, “Evinizde ailenize yönelik, mahallenizde o bölge insanlarına yönelik, ilçenizde amirlerinize ya da birlikte çalıştığınız kardeşlerinize yönelik konularda da bu eğitimi çok önemsiyoruz” dedi.

Büyükkılıç konuşmasında, mahallelerin muhtarlara, şehrin de kendilerine emanet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Her birimize verilmiş emanet var, çocuklarımız emanet, ailemiz emanet, mahallemiz emanet, benim konumumda da şehrimiz bize emanet. Bulunduğumuz süreyi keyif yaparak da geçirebiliriz ama elhamdülillah, inandığımız bir değer var. Sizlerin verdiği bu yetkiyi vebal duygusuyla hayata geçirmek suretiyle çalışmak bize yakışır. Mevla’m çekemeyeceğimiz yükü bize yüklemesin, yüklediği yükleri de çekmeyi nasip eylesin, güç versin diye biz birbirimize dua ederiz.”

Konuşmasında, zihni etkin bir şekilde kullanmak ve teknolojinin zararlı etkilerinden korumak gerektiğine işaret eden Büyükkılıç, yerli yerince teknolojiyi kullanmayan bireylerin Alzheimer hastalığına zemin hazırladığını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca kırmadan dökmeden imkânları seferber etme mantığı içerisinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmkânlarımızı en önemlisi verimli olarak kullanmak, yerli yerince kullanmak, öncelliklerimizi birbirimize saygı duyarak tespit edip o doğrultuda hareket etmek amacımızdır. İnşallah hep birlikte ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza ve kimsesizlerin kimsesi olmaya aday olmuş olan, gerek ülkemizde gerek dünyada, Sayın Cumhurbaşkanımıza da dua edeceğiz.”

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim semineri, toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.