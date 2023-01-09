Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Bulduğu her fırsatta özellikle hafta sonlarında vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç’ın hafta sonu durağı Kayseri’nin turizm gözdesi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sembolü olan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, bir dünya markası olan ve hafta sonu kayakseverlerle dolup taşan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, burada kayak tutkunları ile sohbet ederken, şehir dışından Erciyes Kayak Merkezi’ne ziyarete gelen yerli turistler, yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. İstanbul’dan kayak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen misafirler, Başkan Büyükkılıç ile sohbetlerinde, “Kayseri ve tesisiniz çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul’dan geldik, öyle İzmit’e ve birçok yere gittik ama bu pist müthiş. İnşallah burada mili sporcular yetişir” dediler. Büyükkılıç da, yerli turistlere Erciyes’in bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Buralar sizlerle güzel, siz varsanız bir anlamı var” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kayak yapan yabancı turistlerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yabancı turistler de Erciyes Kayak Merkezi’nde ortamın harika olduğunu, muhteşem bir tesis olduğunu belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak severleri seyrederek, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğraf çekindi.