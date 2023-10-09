Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nda yapımı devam eden yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri doğrultusunda, idaresi ve denetiminde bulunduğu 6 mezarlık ile faaliyetlerini aralıksız yürütüyor. Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Şehir Mezarlığı’nda mezar yerleri inşa ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek, yapımı hızla devam eden yeni mezarlık inşaatlarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a inceleme sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti.

12 bin kapasiteli mezarlık ile ilgili altyapı çalışmaları

Yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Şu anda Şehir Mezarlığı’mızın üzerindeki bölgedeyiz. Burada ihtiyaca yönelik olarak inşallah 12 bin kapasiteli mezarlık ile ilgili altyapı çalışmaları, 3 bin tane de mezarlığın yapımı ihalesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Büyükkılıç, “Elbette hayatla ölüm gibi iki gerçeği göz ardı etmeyerek, hem yaşayanlara hizmet etmek hem de vefat edenlere, rahmetli olanlara hizmet etmek amacıyla bu çalışmalarımızı sıkıntı oluşturmaması adına sürdürüyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.