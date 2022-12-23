Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in yer aldığı Yargıtay heyetini makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in yer aldığı Yargıtay heyetini makamında ağırladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kayseri Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlen Ticaret Hukuku Sempozyumu için geldiği kentte, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık girişinde Yargıtay heyetini çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle başkanlık makamına geçti.

Nezaket ziyaretinde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Âdem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım eşlik etti. Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür etti. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.