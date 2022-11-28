Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma yapımı devam eden Kültepe Tablet Müzesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma yapımı devam eden Kültepe Tablet Müzesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde “150. Yılda 150 Proje” çerçevesinde Kayseri’yi “Müzeler Şehri” yapma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’nca, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’ni hayata geçiriyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bağpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden kayadan oyma müze projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, müze çalışmaları sonunda medeniyete ışık tutan bir proje olacağını vurgulayarak, “Şu anda Bağpınar bölgemizdeyiz. Burada kazı çalışmamız var. Kültepe Müzemizi hayata geçirecek olan kaya oyma yöntemiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yüklenici firmamızdan aldığımız bilgilere göre, yaklaşık 7-8 ay sonra kazı tamamen bitmiş olacak, düzenlemesi yapıldıktan sonra Fikri hocamızın Kültepe’den çıkartmış olduğu eserler sergilenmesi sağlanacak. Bir uğrak yer olarak medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek bir çalışma olacak” diye konuştu.

Kayseri’ye yakışacak bir müze olacağının altını çizen Büyükkılıç, “Yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Fikri hocamıza her zamanki gayretli çalışmalarından dolayı gerçekten Kültepe Kaniş Karum’u Kayseri’mize yakışır şekliyle ifade edilmesine zemin hazırladığı için Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, Kültepe’nin 75 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirterek, "Hem Türkiye’ye örnek hem de dünyada benzeri olmayan bir müze olacak. Kültepe’nin 75 yıllık rüyası gerçekleşiyor, bağımsız olarak bir müzesi olacak. Sayın başkanıma huzurlarında şükranlarımı bildiriyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile Bağpınar Mahalle Muhtarı Ömer Nalbant da eşlik etti.

Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserler için Kültepe Tablet Müzesi Projesi hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel birikim burada sergilenecek.