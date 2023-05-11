Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde 4 milyon 200 bin TL maliyetle sıcak asfalt yapıldığını söyledi.

Kayseri’de her kesime, ayrıştırmadan hizmet etme kaygısı ile çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi sakinlerinin geçtiğimiz süreçte yol yapım çalışmaları talebine anında talimat vermişti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bünyan ilçesinde Akmescit mahalle sakinlerinin talebi üzerine, yol yapım çalışmalarına hızlı ve özverili şekilde başlandığını belirterek, “Fen İşleri ekiplerimiz, Bünyan Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde sıcak asfalt yapım çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

4 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIYOR

Bu çalışmanın mahalle halkının konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayan bir çalışma olacağını vurgulayan Büyükkılıç, çalışma çerçevesinde yaklaşık 4 bin ton sıcak asfaltın üretimi, nakli ve seriminin Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldığını ifade etti.

“SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMAN YAPARIZ”

Başkan Büyükkılıç, mahallenin çıkış yolunda yaşanan trafik kazalarını önlemek için de çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

“Bizler yerel yönetimler olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmet ederken, yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyiz. Söz verdiğimiz zaman da yaparız. Mahalle sakinlerimize geçtiğimiz aylarda bu bölgede çalışma yapılması talimatı vermiştik. Çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızda mahalle çıkış yolunun Tomarza yoluna bağlandığı trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı kavşakta yol kotunda yükseltme ve gerekli diğer düzenlemeler yapıyoruz. Böylelikle, kavşağın güvenli hale getirilmesi hedefliyoruz.”

Büyükkılıç, yapılan yol düzenleme ve sıcak asfalt yapım çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 4 milyon 200 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.