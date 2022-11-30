Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Şehit Mehmet Muratdağı İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, öğretmenlerle buluştu, sohbet etti, öğrencilerle de oyun oynayarak kucaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Şehit Mehmet Muratdağı İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, öğretmenlerle buluştu, sohbet etti, öğrencilerle de oyun oynayarak kucaklaştı.

Melikgazi ilçesindeki Şehit Mehmet Muratdağı İlköğretim Okulu ziyaretinde okul müdürü Mehmet Durmuş Çiftçioğlu ve öğretmenler tarafından öğretmenler odasında konuk edilen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.

BÜYÜKKILIÇ OKUL İDARECİLERİ VE ÖĞRETMENLERLE TANIŞTI, DÜŞÜNCE VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Öğretmenler odasında okul idarecileri, öğretmenleri ve okul aile birliği başkanı ile buluşarak tek tek tanışan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, onların düşünce ve taleplerini dinledi. Öğretmenler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ÖĞRENCİLERLE EĞLENDİ

Ziyarette okulu gezen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Büyükkılıç ve Çiçek’i sevgiyle kucaklayan öğrencilerin bu ilgisini yanıtsız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, adeta onlarla bütünleşerek, öğrencilerin ‘Memduh başkan’ sloganları ile ritim tuttu, eğlenceli vakit geçirdi.

BÜYÜKKILIÇ, ÖĞRENCİLERLE ‘SARI-KIRMIZI EN BÜYÜK KAYSERİ, TÜRKİYE’ SLOGANLARI ATTI

Ziyaretin sonunda Vali Çiçek ve beraberindekiler ile mikrofonu eline alarak coşkulu minik öğrencilere seslenen Başkan Büyükkılıç öğrencilerle birlikte ‘sarı-kırmızı, en büyük Kayseri, en büyük Türkiye’ sloganları attı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek beraberindeki heyet, okul idareci, öğretmen ve öğrenciler ile de toplu fotoğraf çekinerek ziyaretini noktaladı.