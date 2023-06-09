Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve Kayseri Liseliler Buluşması programına katıldı.

Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ile Kayseri Lisesi mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Sevgili yavrularımıza önümüzdeki hafta girecekleri sınavda özellikle başarılar diliyorum. Markalar vardır, Kayseri ismi bir markadır. Kayseri Lisesi de en önemli markamız, gururumuzdur. O açıdan Milli Mücadele’deki yeri ile mezun etmiş olduğu öğrencilerin geldiği konumlar itibari ile eğitimdeki kalitesi ile Kayseri Lisesi’nden mezunum demek bir ayrıcalıktır” dedi.

Kayseri Lisesi’nin önemine işaret eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Önemli olan kalite, Kayseri Lisesi bunu hak ediyor. Taş Mektep olarak başlayan süreç, merhum cennet mekân Abdülhamit Han hazretleri döneminde eğitime verilen değerin en güzel örnekleri olarak sergileniyor. Daha sonraki süreçteki yeri ile gururumuz oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin alternatif bir merkezi olarak Kayseri gündeme gelirken, buradaki bina Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tasarlanıyor. İşte bu önemli özellikleri bağrında barındıran Kayseri Lisemiz Sayın Hulusi Paşamızın vurguladığı gibi şu anda Kayseri Fen Lisesi olarak, Melikgazi ilçemiz sınırları içerisinde yerini alıyor. Hulusi Paşamıza, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ederken, yeni dönemde Kayseri’mizin gururu olan Sayın Mehmet Özhaseki’yi, Cumhurbaşkanımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atanmasından dolayı kendilerine tebrik ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sevgisine şehir olarak layık olacağız. Daha da güçlü olarak yanında yer alacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.”

“Bulunduğunuz yer ve konumu mutlaka önemseyin”

Başkan Büyükkılıç, eğitimin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, öğrencilere şu nasihatlerde bulundu:

“Elbette eğitim bizim olmazsa olmazımız. Geçtiğimiz sene Türkiye birincisinin Kayseri’mizden çıkmış olması hepimizi gururlandırmış ve eğitimde Kayseri daha iyi noktalara geliyor diye hepimiz bu sevinci paylaşmışızdır. Bu sene daha da fazlasını bekliyoruz. İnşallah Kayseri Lisemizde de yine dereceye girecek yavrularımızı görmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlerin başarısı şehrimizin, ülkemizin, okulumuzun, ailemizin kısacası insanlığın başarısı olacaktır. Bulunduğunuz yer ve konumu mutlaka önemseyin. Nitelikli eğitim kurumlarında yer almanın her zaman hayatınızda önem arz edeceğini göz ardı etmeyin. Önemli olan bulunduğunuz yerde başarılı olmaktır. Sağ olun. Var olun. Allah’a emanet olun.”

Konuşmasında herkesin bir aidiyeti olduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek ise, “Öncelikle memleketimizdir, ailemizdir, milletimizdir ve sonra da yaşımız biraz ilerler okuduğumuz okullar gelir. Biz okuduğumuz okullarla gurur duyarız. Kayseri Lisesi mezunları, okulları ile bu okulun mezunu olmaktan dolayı ne kadar gurur duysalar haklarıdır. Çünkü şanlı bir tarihe sahip bir okuldan mezun olmak, vatan tehlikedeyken kimse yok mu demeden cepheye koştuklarını bilmek, bu okuldan mezun olan birçok kişinin memlekete olan hizmetlerini bilmek ve onlarla yıllar sonra bile olsa aynı sıralarda oturmak büyük bir gururdur” ifadelerinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Kayseri Lisesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, “1988 Kayseri Lisesi mezunu olarak şunu ifade etmek istiyorum, bir Kayseri Lisesi mezunu olarak o haklı gururu her zaman yaşıyorum. Öğretmenlerimizin emeklerini hiçbir zaman unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sene Kayseri Lisesi’nin 130’uncu kuruluş yıl dönümü olduğunu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına rastlamasının da ayrıca özel bir anlamlı olduğunu ifade eden Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, Kayseri Lisesi’nin 130 yıldır verdiği mezunlar ile ülkeye hizmet ettiğini ve ününü herkese duyurduğunu dile getirdi. Savruk, okulun fen lisesine dönüşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Kayseri Lisesi Okul Müdürü Ali Durmuş ise Kayseri Lisesi’nin 130’uncu mezunlarını tebrik ederken, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise Kayseri Lisesi’nin okuldan öte olduğunu belirtip, Kurtuluş Savaşı sırasında şehit olan öğrencilerle aynı sıralarda oturduklarını hissederek eğitim aldıklarını anlattı.

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu da Kayseri Lisesi’nin tarihinden bahsederek, Milli Mücadele yıllarında lisenin son sınıf öğrencilerinin Sakarya Savaşı’na katılarak şehit olduklarını ve okulun o yıl mezun vermediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’ın aralarında yer aldığı protokol tarafından öğrencilere mezuniyet diplomaları takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, başarılı 3 öğrenciye tablet hediye sözü verirken, mezun öğrenciler son kez Kayseri Lisesi Marşı’nı söyleyerek, kep attılar.