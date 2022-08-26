Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci ve Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bizlere vatan, bayrak ve millet sevgisini kutsal bir miras olarak bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci ve Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bizlere vatan, bayrak ve millet sevgisini kutsal bir miras olarak bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü ve Büyük Taarruz Zaferi Haftası’nın 100’üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında, Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açtığını belirten Büyükkılıç, 26 Ağustos 1922’de ise Büyük Taarruz ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Malazgirt’ten Dumlupınar’a bitmeyen destanın birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ile sürdüğünü vurgulayarak, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine ait çok önemli eserleri bağrında barındıran medeniyetler şehri Kayseri’nin, ecdadın izinde kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

Büyükkılıç, mesajında, “Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıldönümü kutlu olsun. Zafer Haftası dolayısıyla, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a bu eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.