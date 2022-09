Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Kızılay Kadın Kolları, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi için düzenlenen, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak ‘Şefkat Pazarı Hayır Panayırı Etkinliği’nin açılış törenine katıldı. Büyükkılıç, kendisini ‘hoş geldiniz’ diyerek karşılayan Kızılay gönüllüleri ile gözleme pişirdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı öncesi öğrencilere verdiği desteklerle gönüllere dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu her faaliyette bulunmaya özen gösteriyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevesinde Vali Çiçek ile birlikte Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Kızılay Kadın Kolları tarafından Ok Burcu İletişim Merkezi’nde düzenlenen, geliri 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla kullanılacak hayır panayırının açılış törenine katıldı. Ok Burcu İletişim Merkezi’ndeki hayır panayırı açılış törenine Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, hayır panayırının açılış kurdelesini Vali Çiçek ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte, hayırlı olsun temennilerinde bulunarak kesti. Alanda incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi aldı ve gönüllülerle sohbet ederek gözleme pişirdi. Başkan Büyükkılıç, Kızılay gönüllerinin el ele gönül gönüle olduğunu belirterek, “Öğrencilerimize yönelik verdiğimiz müjdeler ve destekler vatandaşlarımızdan takdir toplarken, öğrenci dostu her faaliyeti de yürekten destekliyoruz. Gururumuz olan Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Kızılay Kadın Kolları tarafından düzenlenen böyle anlamlı bir etkinlik için de Kızılay yetkililerimize teşekkür ediyor, onları yürekten kutluyoruz” dedi.

Programda Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Kızılay gönüllüleri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.