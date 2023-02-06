Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve tüm birimlerle birlikte AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde Kayseri’de de hissedilen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili kriz masasına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve tüm birimlerle birlikte AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde Kayseri’de de hissedilen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili kriz masasına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birkaç ilini içerisine alan bölgede 7,4 şiddetinde yaşanan deprem ilimizde de ciddi bir şekilde hissedildi. Sevindirici olan Kayseri için şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemesi, Kayseri için çok üzücü bir durumla karşılaşmamış olmamız. AFAD ekiplerimiz alandalar, bazı bina hasarları ihbarları geliyor, arkadaşlarımız hemen vatandaşlarımızla görüşerek müdahale etmektedirler” dedi.

Deprem bölgesine yardım için desteğe çıkıldı

Vali Çiçek ayrıca Kahramanmaraş, Adana, Malatya gibi depremin en ağır yaşandığı bölgelerden Kayseri’ye yardım talepleri geldiğini anımsatarak, “Kahramanmaraş’a hem AFAD ekiplerimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyelerimiz en üst düzeydeki amirleri ve ekipleriyle yola çıkardılar. Hepimize geçmiş olsun. Depremin ilk olduğu andan itibaren artçılar da sert oldu, bütün spor salonlarımız arkadaşlarımızın hizmetine de açıldı” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de ciddi manada olumsuz bir durum yok”

Kayseri genelinde ciddi manada olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Ülkemiz için geçmiş olsun. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem. Çevresindeki Malatya, Hatay, Gaziantep ve Kayseri gibi illerin de etkilendiği aşikârdır. Kayseri olarak bize ulaşan şuana kadar ciddi manada bir olay söz konusu değil. Gereksiz paniğe kapılmayalım, trafiği gereksiz yere meşgul etmeyelim” diye konuştu.

“Süreci hep beraber takip ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, resmî kaynakların açıklamaları dışındaki hiçbir bilgiye itibar edilmemesini söyleyerek, “Valimizin koordinatörlüğünde ve başkanlığında gerekli önlemler alınmış durumdadır. Geçmiş olsun, süreci hep beraber takip ediyoruz” dedi.

Ekipler yola çıkarıldı

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak Kahramanmaraş’ta devam eden arama kurtarma ve enkaz çalışmaları için araçları yola çıkardıklarını söyledi.