Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan ulu çınarları ziyaret ederken ’ulu çınarlar’ Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun sizden, burayı açtığınız için çok mutluluk duyuyoruz” diye dua ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan ulu çınarları ziyaret ederken ’ulu çınarlar’ Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun sizden, burayı açtığınız için çok mutluluk duyuyoruz” diye dua ettiler.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatlarıyla 2019 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ederken, yaşlı çınarların gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyor. Merkezi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yapılan etkinliklere katılan ulu çınarlarla bir araya geldi. Büyükkılıç’a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları eşlik etti. Ziyarette, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu’nun türkülerini dinleyen Büyükkılıç, zaman zaman ulu çınarların söylediği türkülere eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, örgü ören yaşlı kadınlarla da sohbet ederken, kadınlar Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun sizden, burayı açtığınız için çok mutluluk duyuyoruz. İstanbul’dan geldim, belediyelerimizden hiç görmediğimiz bir şeyi burada gördük. İstanbul’da böyle bir şey yoktu. Böyle çalışan belediye başkanı ve belediye görmedim. 45 sene İstanbul’da oturdum, hepsi bizim için büyük nimet. Size hep dua ediyoruz. Servisimiz sabah geliyor, bizi alıyor, sonra geri eve bırakıyor. Allah bin kere razı olsun, her şeyimiz var, çok mutluyuz” diye dua ettiler. Ulu çınarların yaptıkları ürünleri de inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada dostluklar oluştuğunu, ulu çınarların vakitlerini faydalı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan ulu çınarlar, tesis edilen samimi ortamın ve yaşlı yaşam merkezinin konforunu doyasıya yaşıyor. Öte yandan ulu çınarlar, bu merkezde KAYMEK A.Ş. tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyasına da destek oluyorlar. Gözleri göremediği halde örgü ören Müfüde Aktur isimli yaşlı vatandaş, burada her türlü el işi yaptıklarını belirterek, “Biz burada çocuklara kaşkol, şapka örüyoruz, kimsesizlere, çocuklara yardım olsun diye örgü yapıyoruz. Buranın açılmasından memnunuz. Her türlü hizmetlerinden memnunuz, belediye başkanımdan da çok memnunum. 1 yıldır gözlerim görmediği halde rahatlıkla örgü örebiliyorum” diye konuştu.