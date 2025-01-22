Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Türk milletinin başı sağ olsun. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasında 76 vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ülke genelinde bir daha benzer acıların yaşanmaması için dua ve temennide bulundu.