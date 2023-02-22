Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de deprem bölgelerine yardımların ulaştığını belirterek, Kayseri Tren Garı’nda Büyükşehir ekiplerinin de koordinasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de deprem bölgelerine yardımların ulaştığını belirterek, Kayseri Tren Garı’nda Büyükşehir ekiplerinin de koordinasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte depremin yaralarını sarmak için Kayseri Tren Garı’nda çalışan ekipleri ve gönüllüleri ziyaret ederek, deprem bölgelerine gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç’tan yardım malzemelerinin sevkiyatı konusunda anında talimat

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tren Garı’ndaki ziyaretinde, yardım malzemesi sevkiyatı ile ilgili bir talebi de anında çözüme kavuşturdu. Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Turan Akdağ’ın talebi üzerine, bir kısım yardım malzemelerinin karayolundan tırlar ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depoya sevk edilmesinde sorun yaşandığı, bunların diğer araçlarla taşınması talebi üzerine telefonla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ı arayarak konunun çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Kayseri Tren Garı’nda büyük bir özveriyle depremin yaralarını sarmak için çalışan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Deprem bölgelerine yardım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, depremin yaşandığı günden bu yana özveri ve gayret içerisinde üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve süreç boyunca devam edeceğiz. Karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de afet bölgelerine yardımlar ulaşıyor. Deprem bölgesine giden yardımlar hakkında bilgi aldık” diye konuştu.

Akın akın yardım seferberliğinin devam ettiğini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri Tren Garı’nda toplanan yardım malzemelerinin lojistik anlamında koordinelerini sağlıyoruz. Şükürler olsun ki #Kayseri’miz tek bilek, hemşehrilerimiz tek yürek” dedi.