Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından şehrin yoğun trafik hacmine sahip önemli ana arterlerinde yapılan teknik ölçümler ve bilime dayalı modern asfalt çözümleri ile trafik kaynaklı gürültünün en aza indirildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin sürdürülebilir kent modeline uygun olarak gelişimi ve yenilenmesi için bu yönde yapılan planlama ve yatırımlara önem veriyor.

Doktor başkan ile daha sağlıklı ve sürdürülebilir şehirler

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan çalışmalarda Başkan Büyükkılıç’ın sürdürülebilir kent vizyonuna uygun olarak hava ve gürültü kirliliği başta olmak üzere çevresel sorunlarla mücadelede yeni teknikler geliştirmeye, çalışmalarının bu vizyona uygun olmasına gayret ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan teknik ölçümler ve bilime dayalı modern asfalt çözümleri ile trafik kaynaklı gürültü en aza indiriliyor.

“Öncelikli hedefimiz daha yaşanılabilir, sürdürülebilir bir kent oluşturmak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimize değer katmaya, şehrimizin insanına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Öncelikli hedefimiz daha yaşanılabilir, sürdürülebilir bir kent oluşturmak. Yol Medeniyettir anlayışıyla gece gündüz demeden asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Son 1 ay içerisinde şehrin önemli ana arterlerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Son 1 ayda Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı Bulvarı Kartal Şehitliği yanı, Talas Bulvarı Millet Bahçesi önü yan yol ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki katlı kavşaklar arasında yaptığımız asfalt çalışmaları ile şehir merkezindeki yoğun trafik hacmine sahip önemli ana arterleri yeniledik” diye konuştu.

Karayolu kaynaklı gürültü en aza indirildi

Büyükkılıç, karayolu kaynaklı gürültünün en aza indirildiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yaptığı ölçümlere dayanarak elde ettiği verilere göre bu caddelerimizde trafik gürültüsünde yüzde 10-15’ler seviyesinde azalma sağlandı. Yapılan hangi iş olursa olsun tek yönlü değil çok yönlü düşünmek gerek. Sadece asfalt yapmak değil daha iyisini yapmak, insanımıza daha fazla katkı sunmak için çalışıyoruz. Asfalt çalışmaları ile gürültü seviyesinde yüzde 15’lere varan azalma bu açıdan bizim için oldukça önemliydi. İlgili Daire Başkanlığımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. İhtiyaç duyulan yollarımızda bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İnşaat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda Çevre Mühendisi olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da açıklamasında, “Çalışmalarımızı başkanımız sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direktifleri doğrultusunda Kayseri’nin sürdürülebilir kentler arasındaki yerini alması ve bu hususta konumunu yükseltmesi üzerine yürütüyoruz. Teknik ekibimiz özellikle asfalt konusunda sahada ve üretimde büyük çaba harcamaktadır” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Daire Başkanı Harmancı kent içi ulaşım yapılarıyla ilgili sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Yaya yolu ve orta refüj bordür yükseklikleri ve kullanılan malzemelerin, refüj içerisindeki yeşil doku veya taş dokusunun, yol kenarı otopark planlamalarının, kavşak tiplerinin, sinyalizasyon sistemleri ve akıllı kavşak çözümlerinin hava ve gürültü kirliliğine etkilerini inceliyor, optimum çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Teknik konularla ilgili her türlü çalışmamızda bize verdiği destekten dolayı başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.