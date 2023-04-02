Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı’na katılarak, milletvekili aday adaylarıyla ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, herkesin Ramazanı Şerif’ini tebrik ederek, birlik ve beraberlik olgusuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, ‘Bizim yegane ilacımız birliğimiz ve beraberliğimiz’ diyerek, şöyle konuştu;

"Ramazan ayının bereketi, feyzini inşallah hep birlikte yaşayacağımıza inanıyoruz. Temennimiz Kadir Gecesi’ne ve bayrama huzur içerisinde erişmemiz. İl başkanımız burada depremle ilgili çok güzel tespitlerde bulundu. Bugün değerli İçişleri Bakanımızla ve valimizle görüştük. Ayrıca Kahramanmaraşımızın çok değerli başkanı Hayrettin başkanımızla görüştük. O bölgelerdeki hizmetlerimiz devam ediyor. Sadece Kahramanmaraş ve ilçelerde değil 11 ilde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçesi el ele vermek suretiyle, tüm Sivil toplum örgütleri ve odaları her birisi hayırseverlik namına bir rahmet unsuru olarak, oraya yağdı ve yağdırdı. Her şeyden önce böyle bir şehrin hizmetkarı olmak ve bu şehirde yaşamak, böyle güzel insanlarla birlikte olup, onlara yol arkadaşı olmak hepimizi keyiflendiriyor. Kayserimizle gurur duyuyoruz. Cenabı Allah vefat edenlere rahmet eylesin diyoruz. Yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Sel felaketi vesilesiyle vefat eden kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu anda Şanlıurfa’da 20 civarı aracımız ve ekipmanımız olduğunu da paylaşmak istiyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekili aday adaylarına ve teşkilat üyelerine seslenerek; ‘Hep Birlikte El Ele Gönül Gönüle Hep Birlikte Çalışacağız’ dedi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize 50 bine yakın Kahramanmaraşımız ağırlık olmak üzere 11 ilden gelen misafirlerimiz var. 10 binin üzerinden gelen öğrencimiz eğitim alıyor. Kardeşlerimiz sağlık hizmetinden yararlandı. Bizim yegane ilacımızın birliğimiz ve beraberliğimiz olduğunu bir kez daha ifade ediyor. Bu manada aday adayı olan kardeşlerimize, yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olmanın gururunu, onurunu onlara yeteceğine ifade ediyor. Aday olmayan kardeşlerimizin her biri aday olan kardeşlerimizden daha çok çalışacaktır. Bu süreç, süreklilik ister. Gayret ister. Aday olacakları ve olamayacakları ben bağrıma basıyorum. Her birinin medeni cesaretlerinden dolayı alınlarından öpüyor, hep birlikte çok fazla çalışacağımızı ifade ediyor, hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “AK Partimizden milletvekili olarak hizmet etmek isteyen kardeşlerimizle iftar ediyoruz. Yolun başındasınız inşallah hayırla başlayıp, hayırla bitirirsiniz. Önemli olan bittiğinde geriye dönüp baktığınızda biz neler yaptık. Faydalı işimiz oldu mu? Ümmete bir faydamız oldu mu diyebilmek” dedi. Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti;

"İnşallah seçimlerden büyük bir başarılı ile çıkmalarını canı gönülden yürekten temenni ediyorum. Sağ olsun Şaban Bey de düşünerek burada hep birlikte bir araya gelmemize, bu sohbetin yapılmasına vesile oldu. Teşkilatımıza karşılıksız fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Konuşmalarının ardından Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki tarafından Deva Partisi’nden AK Parti Kayseri Teşkilatına katılanlara da parti rozeti takıldı. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Mimsin Merkez Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, tarafından teravih namazı sonrası Kayserispor sevdalısı çocuklara forma dağıtıldı. Büyükkılıç, “Kayserispor sevdalısı yavrularımız ile bir araya gelerek, muhabbet ettik. Bizlere gönüllerini açan, hayır dualarını eksik etmeyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkür eder, Ramazan’ı Şerif’lerini tebrik ederim” dedi.