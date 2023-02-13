Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde vatandaşların hijyeni için görev yapan temizlik personelini ziyaret ederek; “Temizlik bu işin olmazsa olmazı. Bize yakışan dayanışma, bize yakışan birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu güzel insanların acısını hafifletecek gayretlerin içerisinde olmaktır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde vatandaşların hijyeni için görev yapan temizlik personelini ziyaret ederek; “Temizlik bu işin olmazsa olmazı. Bize yakışan dayanışma, bize yakışan birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu güzel insanların acısını hafifletecek gayretlerin içerisinde olmaktır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesine destekleri tüm hızıyla sürüyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta inceleme yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte Kayseri temizlik ekibine ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın gece gündüz demeden şehrin hijyeni için çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik personeline teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, burada personele seslenerek, dayanışma içerisinde yapılan çalışmaları anlatarak, şöyle konuştu;

"Kayseri’mizden, ilçelerden gelen dayanışma içerisinde yapılan çalışmalarla bizleri gururlandırdınız. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bize yakışan dayanışma, bize yakışan birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu güzel insanların acısını hafifletecek gayretlerin içerisinde olmak. Temizlik bu işin olmazsa olmazı. Salgın hastalıklara zemin hazırlanır yoksa. Bunları anlatmaya gerek yok. Siz zaten belediyece işi bilen insanlarsınız.”

Tüm ilçe belediye başkanları ile bu yükü çektiklerini belirten Büyükkılıç; “Burada Kocasinan, Talas, Hacılar belediye başkanımızla şuanda birlikteyiz. Melikgazi belediye başkanımız dün geldi, gitti, farkımız yok, hepimiz el ele, gönül gönüle buranın yükünü çekmeye varız. Bunları aşacak olan bu güzel insanların takdiri, çabası, gayreti ve metaneti, ayrıca sabrı ile duasıyla bu kadar olumsuzluklara rağmen biz sizlere hayranız” dedi. Konuşmasında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Büyükkılıç; “Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber el ele gönül gönüle, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, Kayseri dâhil ilçeler, büyükşehirlerle beraber 80’in üzerinde belediye görevlendirilmiştir. Bugün dua zamanı, gayret zamanı birbirimize sahip çıkma zamanı, çalışma zamanıdır. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Bir depremzede ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun, herkes çok güzel çalışıyor, çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Kayseri halkı sayesinde Kahramanmaraş olarak bunun altından kalkacağız” dedi.