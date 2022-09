Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan ilçesinde 46 mahalle muhtarı ile 790 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan alanında istişare toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan ilçesinde 46 mahalle muhtarı ile 790 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan alanında istişare toplantısı yaptı.

Kent merkezinin yanı sıra 16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede muhtar toplantılarını Bünyan ile sürdürdü.

Büyükkılıç, toplantıyı 790 yıllık tarihi kervansarayda yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyanlı muhtarlarla istişare toplantısını geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini getirerek, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte turizme kazandırdığı Selçuklu eseri 790 yıllık Sultanhanı Kervansarayı’nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz yetkilileri ile ilçedeki mahallelerde görev yapan 46 muhtar katıldı.

Büyükkılıç gözleme pişirdi, mindere oturdu

Toplantı öncesi gözleme yapan personel ile gözleme pişiren Başkan Büyükkılıç, toplantıyı tarihi mekanın dokusuna uygun olarak düzenlenen alanda minder üzerinde gerçekleştirdi.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Selçuklu’muzdan bugüne kadar taşınmış olan en önemli eserlerden Sultanhanı’nda sizlerle birlikte olup, istişare etmekten onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar yapılan işleri, bundan sonra yapılması gereken konuları paylaşmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Allah’ın izniyle yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz”

Büyükkılıç, muhtarlara seslenerek, şunları söyledi:

“Bünyan’ımızın muhtarlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de ekibimizle, altyapı kuruluşlarımızla, KASKİ’miz, Kayserigaz’ımız, Telekom’umuz, elektrik şirketimiz, birlikte mesai yaptığımız kendi birimlerimiz başta olmak üzere el ele vermek suretiyle sorunlarınızı çözmeye ve yatırım yapmaya gayret gösteriyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin bereket olduğunun farkındayız. Bir büyüğünüz olarak, ömrünü şehrine adamış, siyasi ya da doktor olarak, insanlara hizmet etmeyi ibadet bilen anlayış ile ekibimizle birlikte sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Kaynak sorunumuz yok, ek bütçelerle Allah’ın izniyle yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Biz birbirimize sahip çıkarsak, çok daha fazlasını yaparız.”

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri’yi daha güzel günlere götüreceklerini ifade ederek, “Bir büyüğünüz olarak sizlere layık olmaya çalışırken, sizlere hatırlatma nezaketinde bulunalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. Ülkemizin başı dik, mazlum insanların sesi. Dünyada kendisinden haklı olarak söz ettiren yegâne büyüğümüz. İşte böyle bir insanın yol arkadaşları olarak bizler de el ele gönül gönüle sizlerle birlikte daha güzel günlere Bünyan’ımızı, Kayseri’mizi, ülkemizi ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak, yol alacağımıza inanıyoruz. İyi ki varsınız diye sizlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Altun: “Bünyan’a gösterdiği ilgiden dolayı Memduh Başkanımıza müteşekkiriz”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise Başkan Büyükkılıç’ın ilçelere ve Bünyan’a gösterdiği özenden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı çok şanslı olduklarını ifade etti. Başkan Altun, yaptığı konuşmada sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıymetli belediye başkanımızın her zaman yaptığı gibi bir aradayız. Bünyan’da bu 3’üncü muhtarlar toplantısı. Allah razı olsun kendisinden. Bünyan’a gösterdiği ilgiden dolayı gerçekten ona müteşekkiriz. Siz muhtarlarımız da gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Bünyan Belediyesi ile uyum içerisindesiniz. Çok güzel bir çalışma örneği gösteriyoruz. Hem sizler şanslınız, hem ben. Böyle bir Büyükşehir Belediye’miz olduğu için böyle bir başkanımız olduğu için gerçekten geçmiş dönemlerin en verimli dönemini yaşıyoruz. Hem mahallelerimizdeki hizmetlerden dolayı, hem de güler yüzünüz sempatiniz. Korona döneminde bile hep halkla iç içe oldunuz. Sonuna kadar da hep birlikte çalışacağız.”

“20 günde kervansarayımızı yeme içme alanı olarak turizme kattı”

Öte yandan Başkan Altun, Bünyan Sultanhanı Kervansarayı’nın Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 20 günde yeme içme alanı olarak turizme kazandırıldığını belirterek, “Bütün Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuz açık olsun. Başkanımız, 20 günde kervansarayımızı yeme içme alanı olarak turizme kattı. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, 46 mahalle muhtarının hem sözlü hem de yazılı olarak talep ve önerilerini dinlerken, muhtarlar da ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Toplantı sonunda, muhtarlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bizlere ev sahipliği yapan Sultanhanı’mızın çok değerli muhtarına özellikle teşekkür ediyoruz. Böyle gerçekten tarihi, insanın içinin ferahladığı, Selçuklu’nun bizi bağrına bastığı bir handa bulunmanın ayrıca onurunu taşıyoruz. Burada çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp gelip, adeta bizimle bütünleşen siz canlarımıza, bizim gözümüz, kulağımız olan kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bünyan Belediye’mizin kıymetli başkanına ve ekibine, KASKİ’mizin, elektrik şirketimizin, Telekom’umuzun, Kayserigaz’ımızın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her bir biriminden buraya teşrif eden, sizlerin de her zaman takdir ettiğiniz gibi Genel Sekreter Yardımız Bayar Bey’e, Kırsal Daire Başkanımız Hacı Mehmet Yücel’e ve tarımdan sorumlu Duran Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile birlikte günün anısına toplantı sonunda tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.