Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili şantiye alanında brifing aldı. Başkan Büyükkılıç, “Yüzde 90’lara ulaşmış durumdayız, inşallah aralık ayı itibariyle bu hattımızdaki test sürüşleri yapılacak” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili şantiye alanında brifing aldı. Başkan Büyükkılıç, “Yüzde 90’lara ulaşmış durumdayız, inşallah aralık ayı itibariyle bu hattımızdaki test sürüşleri yapılacak” dedi.

Kentteki gerek karayolunda gerekse raylı sistemde daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşım için çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile projenin şantiye alanında koordinasyon toplantısı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili detaylı brifing aldı.

Gelinen son durumu değerlendiren ve yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizin en önemli toplu taşıma araçlarından ve ulaşımından oluşan tramvay hattımız tamamlanınca yaklaşık 48 kilometreye ulaşmış olacak. Belsin Tınaztepe bölgesinden Kumsmall Alışveriş Merkezi’ne kadar olan hattın eylül ayı sonlarına doğru test sürüşleri inşallah hayata geçirilecek” dedi.

Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı’nın aralık ayında test sürüşlerinin yapılmasının planlandığını ifade eden Büyükkılıç, “Aynı şekilde Talas’ımızın Mevlana Mahallesi’nden şehidimiz Furkan Doğan Yurdu hattı ile ilgili çalışmalar da hızla sürüyor. Şuanda altyapı birimlerimizle koordinasyon toplantısı yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 90’lara ulaşmış durumdayız, inşallah aralık ayı itibariyle bu hattımızdaki test sürüşlerinin böylece tamamlanmış olacağını, daha sonraki süreçte çalışmaya başlayacağını paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin öğrenci dostu bir şehir olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Kayseri’miz bir öğrenci şehri olarak, gerçekten büyükşehirlerin konforunu yaşatan, çok şükür büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olarak anılması için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz. Uyum içerisinde, koordineli şekilde çalışan altyapı kuruluşlarımızı, yüklenici firmalarımızı tebrik edip, teşekkür ederek, bu çalışmaları en kısa zamanda sonlandıracağımıza inanıyorum. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanımız da süreci yakinen takip ediyor, Talas’ımızda yapılan çalışmalar ile ilgili bizlerden desteğini esirgemiyor. Kendisine ve ekibine de teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun, Cenab-ı Allah kaza bela vermesin.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Kolaylıklar diliyorum, kazasız, belasız tamamına erdirsin. Şimdiden hayırlı olsun, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Avrasya Bölüm Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Ali Hasdal, daire başkanları ile Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.