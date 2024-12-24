Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizi turizm alanında en iyi yere taşımaya çalışıyoruz” dedi.

TÜRSAB heyeti, Kayseri’nin turizm potansiyelini arttırma hedefiyle gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmini izletti, Soğanlı Vadisi’nden Koramaz Vadisi’ne, Erciyes’ten Kapuzbaşı Şelaleleri’ne kadar tarihi ve turistik değerler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra başkanlık toplantı salonuna geçen heyete hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’mizin endüstri ve ticaretin yanında turizm şehri olarak gündemde yer almaya başladığını görmekten hem keyif alıyoruz hem de yaptığımız çalışmaların meyvesini vermeye başladığını görüyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, “Şehrimizi turizm alanında en iyi yere taşımaya çalışırken, ülkemize ve şehrimize, sizlerin ve ekibinizin katmış olduğu katkıyı asla göz ardı etmeyeceğimizi, takdir ettiğimizi buradan paylaşıyorum” diye konuştu.