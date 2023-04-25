Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapımı tamamlanan Sarıoğlan Muratbeyli Mahallesi Camii’nin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız” dedi.

Sarıoğlan ilçesi Muratbeyli Mahallesi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Adayları Adnan İncetoprak, Mustafa Bozkurt, Mahalle Muhtarı Bayram Öztürk ve ilçe sakinleri katıldı.

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ, HEP BERABER SARIOĞLAN’IZ”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Bu cami Büyükşehir’imizin büyük katkısı ile yapılmış olabilir ama bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir kriteri gereği, vesile olanlara başta muhtarımıza, emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Sarıoğlan’ız, hep beraber Akkışla’yız, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Türkiye’yiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, milletimize, devletimize, tabi ki inancımıza, yani camimize sahip çıkma duygusunu Mevla’m elimizden almasın. Biz bu değerler için varız” dedi.

Cami için çevre düzenlemesi yapıldığına vurgu yapan Büyükkılıç, “İnşallah yakışanı yaparız. Sizler bize güç verdikçe, dua ettikçe ve yetki verdikçe biz yakışanı yaparız. Güçlü bir Türkiye, Güçlü bir Kayseri, güçlü bir Sarıoğlan, güçlü bir Muratbeyli. Güç birbirimize sahip çıkmakla olur. Değerlerimize sahip çıkmakla olur. İnşallah bu anlayış içerisinde dayanışacağız ve kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Ülkemize ve insanlarımıza sahip çıkacağız. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilediklerine işaret etti.

Kayserililere layık olmak için gece gündüz koşturduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Hizmetlerin hepsine, en güzeline layıksınız. Çünkü sizler bize bu hizmeti yapma fırsatı veriyorsunuz. Seçiyorsunuz, seviyorsunuz, dua ediyorsunuz. Bizler de size layık olmak için gece demeden, gündüz demeden koşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEVLET ORADAYDI, MİLLETTE DEVLETİNİN YANINDAYDI”

Başkan Büyükkkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sergilenen devlet millet dayanışmasına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“6 Şubat depremini yaşadık, asrın felaketi. Oraya 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle başlarında Memduh Büyükkılıç ağabeyleri olmak üzere ağabey kardeş diyaloğu içerisinde; Valimiz, kaymakamlarımız, Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde depremin ilk saatinden itibaren İçişleri Bakanımız başta olmak üzere el ele verdik, gönül gönüle verdik, dayanıştık. Bakanlarımızın her biri bir ildeydi. Devlet oradaydı, millet de devletinin yanındaydı. Kayseri’mizden adeta Kahramanmaraş’ımıza, Malatya güzergâhımıza konvoylar vardı, bunları veren milletimizin kendisi. Yaraları sarmak için bir olmak için varız. Biz sizleri çok seviyoruz. Mevla’m bizleri sizlere layık kılsın. Sizlerin inancı inancımız, kültürü kültürümüz, yaşantısı yaşantımız. Ben de bir köylü çocuğuyum. O açıdan sizlere layık olursak ne mutlu. Birbirimize üstünlüğümüz yok. Önce insan.”

Konuşmasında Türkiye’nin savunmasına da değinen Başkan Büyükkılıç, “Güvenlik olmazsa bu cami olmaz. Güvenlik olmazsa bu millet olmaz. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız. Onun için güçlü bir Türkiye, savunma sanayisiyle, gelişmişliğiyle her türlü araç ve gereçleriyle ‘ben de varım’ diyen bir Türkiye. Bu lafla olmaz, icraatla olur. Bu yatırımla olur. Bu gayretle olur. İşte elhamdülillah o noktadayız. Daha da geliştireceğiz. İşte bu asil Türk milletine layık olmak için gece gündüz demeden ibadet aşkı ile çalışanları sizler ferasetinizle bilecek, tespit edecek, sahip çıkacak durumdasınız. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN MÜJDE

Bahçecik Barajı’ndan Sarıoğlan’a gelecek suyla ilgili de konuştuklarını ifade eden Büyükkılıç, söz konusu suyla ilgili çalışmaların Mayıs ayı itibariyle ihalesinin yapılacağı müjdesini vererek, “Bizim mümin olarak, Müslüman olarak, idareciliğimizden öte bize yakışan, yapamayacağımız şeyleri söylemeyeceğiz, söylediklerimizi de mutlaka hayata geçireceğiz. Niye, mümin konuştuğu zaman doğruyu söyler, mümin verdiği sözde durur, mümin emanete ihanet etmez. İşte sizin özellikleriniz bizim özelliklerimiz” diye sözlerini sonlandırırken, deprem bölgelerinde hep Kayseri’nin ve hayırsever Kayserililerin yaptığı hayırlarla konuşulduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür eden İlçe Kaymakamı Fatih Güner ise “Buranın yapımında bir taş, bir tuğla ile destek olan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize, Muratbeyli Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN AYYILDIRIM’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A DUA VE TEŞEKKÜR

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da Başkan Büyükkılıç’a dua ve teşekkür ederek, “Sağ olsun muhtarımız buraya bir cami istedi. Biz de gerçekten çok değerli Allah ondan razı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bunu paylaşınca, ‘Biz Muratbeyli’ye bir cami kazandıracağız’ dediğimizde ‘Derhal, hayırlı olsun’ dedi. Allah’ım ondan razı olsun. Bu süreç içerisinde kendisinin ellerinden öpüyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dualarla caminin açılışı gerçekleştirildi.