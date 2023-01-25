Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcındaki ilk kandil olan Regaib Kandili’nin dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcındaki ilk kandil olan Regaib Kandili’nin dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında “11 ayın sultanı Ramazan’ın da yer aldığı ‘Üç Aylar’ın başlangıcında bulunan Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan hayırlı Üç Aylar ve ömürler temenni ediyorum” dedi.

Yıl içerisinde böylesine müstesna günleri değerlendirmenin önemine işaret eden ve bu günleri fırsat bilmek gerektiğine değinen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem dünyamıza hem de ahiretimize yönelik birer fırsat niteliğinde olan belirli günlerimiz bulunmaktadır. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili de insanoğlu için manevi bir fırsat olacaktır. Ramazan ile nihayetlenen Üç Aylar’ın başlangıcında yer alan Regaib Kandili’miz hem dünyamıza hem ahiretimize katkı sağlayacak kazanımları edinmede bir giriş kapısı niteliğindedir. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum”

Başkan Büyükkılıç, kandil gecelerinin birliği, dirliği ve kardeşliği daim etmesi temennisinde bulunarak başta Kayserililer ile birlikte tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik etti.