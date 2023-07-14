Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan olacağı, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’nin vizyon projelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki inceleme esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti. Peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’deki en büyük millet bahçelerinden olacak olan millet bahçesinin Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyacağını hatırlatarak, “Böyle önemli ve anlamlı millet bahçesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismine yakışır şekilde hayata geçirilecek. Şu an derlenme, toparlanma sürecinde olan millet bahçesinde aşağı yukarı çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır” dedi.

“Her insan mutlaka kendine uygun bir etkinlik bulacak”

Millet Bahçesi’nin yaz sezonunun sonuna doğru hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıkı çalışma sonucunda yaz sezonunun sonuna doğru proje hayata geçirilmiş olacak. Her insan burada mutlaka kendine uygun bir etkinlik bulacak. Bir millet bahçesinden öte central park mantığında, şehrin merkezindeki önemli bir yaşam merkezi haline dönüşmüş olacak. Yeme içme mekânlarıyla, sportif alanlarıyla, kültürel merkezleriyle, yürüyüş ve bisiklet yolları ile birlikte herkesin inancı gereği ihtiyacını karşılayacak boyutta, sabahtan akşama kadar rahatlıkla bir gününü doya doya keyifli bir şekilde geçireceği, dinleneceği, eğleneceği ve ‘yapanların eline sağlık’ diyeceği, bir millet bahçesi olarak Kayseri’ye kazandırılacağına inanıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlarımıza, TOKİ’mize, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibine, yüklenici firmamıza ve katkısı olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah daha hızlı bir şekilde toparlanıp, Kayseri kamuoyunun beklentisine cevap verecek şekilde hizmete geçirilmesini sağlamak için arkadaşlarımız çalışmasını sürdürüyor. Ellerine sağlık diyoruz.”