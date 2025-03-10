Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Ramazan ayının bereketini İncesulu vatandaşlarla paylaştı.

Hem merkez hem de ilçelerde insanı önceleyen yaklaşımı ile hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde vatandaşlara hizmet ederken, Ramazan ayında da ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret etti. Büyükkılıç, ilk olarak İncesu’da AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek burada partiye gönül veren İncesulu vatandaşlarla bir araya geldi. Keyifli bir sohbet ortamında partinin önceki dönemlerde hizmet veren başkanlarıyla birlikte geçmişi yâd edip gelecek hedefleri için de istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Değerli il başkanımıza teşekkür ediyorum, bu güzel organizasyon ile geçmiş ve bugünü buluşturuyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte İncesu’daki esnafları selamlayarak, Ramazan ayında hayırlı kazançlar diledi. Esnaf ziyareti yaptığı sırada pide fırınına giren Başkan Büyükkılıç, fırın küreğini eline alarak, pişirilmek için bekleyen pideleri ve yemekleri fırına sürdü. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte iftar sofrasının rahmetini ve bereketini İncesu’da Kızılörenli vatandaşlarla birlikte paylaştı.

İftar programında Kızılörenlilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, sağlık ve huzur içerisinde Ramazan ayını tamamlama, Kadir Gecesi ve bayrama ulaşma dua ve temennisinde bulunarak sözlerine başladı.

Büyükkılıç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna işaret ederek, "Birliğin, beraberliğin simgesi olan bir anlayış içerisinde Ramazan ayını idrak etmek, bu sofrada hep beraber bir berekete vesile olmak hepimiz için önemli ve anlamlı. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hafta sonu İstanbul’da Kızılörenlilerle iftarda bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, onlarında da selamını getirdiğini söyledi.

"Bu Birliğin, Beraberliğin Bereketini Yaşıyoruz"

Büyükkılıç, İncesu ve Kızılören’in ihtiyaçlarını giderme yönünde gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bu birliğin, beraberliğin bereketini yaşayarak gerek değerli milletvekillerimiz, bakanlarımız gerekse bizler, ilçe belediye başkanımız, kaymakamımız el ele vermek suretiyle hem İncesu’muzun hem Kızılören’imizin ihtiyaçları ne ise onu giderme yolunda gayret gösteriyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programının ardından Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camii’nde kıldığı teravih namazının ardından Kızılörenli vatandaşlarla, sıcak çay eşliğinde keyifli sohbetler ederek birlik ve beraberliğin huzurunu yaşadı.