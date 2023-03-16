Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Önce insan der, biz bağrımıza basarız, ne mutlu sizlerin duasına layık olursak” dedi.

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden, vatandaşlarla kucaklaşmayı ihmal etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaflar ve vatandaşlar da Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

“ÖNCE İNSAN DER, BİZ BAĞRIMIZA BASARIZ”

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Elbistan’a yapılan çarşının dua aldığını belirterek, “Bizim yaptığımız çarşı canlandırdı. Kayseri Çarşısı sosyalleşme, dertleşme, buluşma yeri oldu. İnşallah dua edersiniz. Kayseri hayırsever, yardımsever bir şehirdir. Önce insan der, biz bağrımıza basarız, ne mutlu sizlerin duasına layık olursak” derken, vatandaşlar da Büyükkılıç’a teşekkür ve dua ederek, “Biz de dua ediyoruz, bu konuda Kayseri sınıfı geçti. Allah razı olsun” dediler.

Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnaf dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Yine hemşehrilerimizle bir aradayız. Sahabiye’de bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek, muhabbetlerine ortak olduk. Rabbim işlerini rast getirsin” dedi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmeyen Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.