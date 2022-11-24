Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanının tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanının tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

Eğitim alanında yapılan hizmetlere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanı tadilatı yapıldı. Lojmanın fayans, elektrik, sıhhi tesisat tamiratı ile doğalgaz, laminant parke, alçı boya işleri yapılırken, banyo ile WC’nin tüm tadilatı da gerçekleştirildi.

Büyükkılıç’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Akkışla’da atıl durumda bulunan lojman kısa sürede kullanılır duruma getirildi. Atıl durumdaki lojmanı tekrar öğretmenlerin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, "Amacımız, metruk lojmanları aktif hale getirip, ulaşım bağlamında, hem memur kardeşlerimize imkân ve fırsat tanıma hem de milli serveti heba etmemektir" ifadelerinde bulundu.