Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin yerli ve milli gururu TOGG T10X ile okulları ziyaret ederek, öğrencilerle yerli ve milli aracı buluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Öğrenci Buluşmaları’ çerçevesinde Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Sümer Fen Lisesi ile Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, okul ziyaretlerine yeni makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG ile giderek, öğrencilerle Kayseri’de ilk ve tek olan TOGG’u buluşturuyor. İlk olarak Ahmet Eren Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada gençlerin sevgi gösterileri ile karşılaştı.

“Bugün bir sürpriz yapalım dedik”

Öğrencilere TOGG sürprizi yapan Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Bugün bir sürpriz yapalım dedik, sizlerin ürettiği, yerli ve milli anlayışın sembolü olan TOGG’umuzla geldik. Fırsat verilince Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin neler yapabileceğini en güzel şekliyle gözlemlemiş olduk. Yerli ve milli anlayışın bir ürününü hep beraber paylaşmanın mutluluğunu, keyfini taşıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, burada gençlere hitap ederek, şunları söyledi:

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum. Böyle bir aracın ülkemizin, Kayseri tabiri ile ‘bağımızın üzümü’dür. Daha ileri taşımak yine sizin gibi pırıl pırıl Anadolu irfanı ile bezenmiş olan, Seyyid Burhanettin hazretlerin, Hunat Hatunların, Gevher Nesibe Sultanların, Mimar Sinanların torunları olarak sizin gibi Anadolu evlatlarının üzerine kademe kademe ekleyeceği şekliyle daha güzel noktalara taşıyacak. Bizim gencimiz, bizim geleceğimiz olan siz yavrularımız fırsat verilince uzaya da gidiyor, uydusunu da havaya atıyor, İHA’sını da, SİHA’sını da, TGC gemisini de, tankını da tüfeğini de üretiyor.”

Kayseri’yi müzeleri ile kütüphaneleri ile donatılan bir şehir yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Teknolojiyi önemseyen ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle çağdaş uygarlığın düzeyine, hatta daha yukarılarına taşımanın görevleri olduğunu söyleyerek, “Biz Selçukluyuz, biz Osmanlıyız, biz Cumhuriyetiz. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK’in ücretsiz kurslarına da davet eden Başkan Büyükkılıç’ın konuşması öğrenciler tarafından alkışlarla destek verildi. Daha sonra Sümer Fen Lisesi’ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada da öğrencilerin sevgi ve ilgisi ile karşılaştı.

“Türk gencine güvenince neler yapılabileceğini biliyoruz”

Türk bayrakları ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin eğitimin merkezi olduğunu ifade ederek, şehrin öte yandan kütüphanelerin, müzelerin, kültürün ve turizmin merkezi dile getirerek, şöyle konuştu:

“Değerli gençlerimiz elbette sizlerin eğitimi olması, donanımlı olması, yabancı dilleri biliyor olmanız ve bütün bunların yanında özgüven içerisinde olmanız bizim için çok önemli ve anlamlı. Fırsat verildiğinde Türk genci her şeyin en güzelini, özelini ve gelişmişini yapar. Onlara fırsat vermek yakışır. Türk gencine güvenince neler yapılabileceğini biliyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Şehrimizi eğitimin merkezi olarak, kütüphanelerin merkezi, şehrimizi müzelerin merkezi, kültürün merkezi ve tabi turizmin merkezi getirme yönünde salt belediyecilik anlayışı ile sadece yol, kaldırım ve park yapan tabi bunlar mutlaka olmalı. Ama bunların yanında diğer kazanımlarımızı da daha da geliştirerek, geleceğe taşımak bizim asri görevimiz olmalı. Sümer Fen Lisesi bizim gururumuz. O açıdan sizleri tebrik ediyor, alnınızdan öpüyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son olarak Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulda öğrencilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Değerli müdürümüze, öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize bu sıcak ilgilerinden ve karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bana bir çiçek takdim edildi, sizlerin her biri bizler için bir değer, bir çiçeksiniz. Öğretmenlerimizden birine sizler adına bu çiçeğimizi takdim etmek istiyorum. Sizlere başarılar temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Gençlere yerli araç TOGG’u tanıtan Büyükkılıç, “Bu sizin eseriniz, Türk malı, yerli ve yüzde yüz milli bir aracımız. Bunu sizlerin abileri, ablaları hayata geçirdi. Sizleri tebrik ediyor, alnınızdan öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen Kayseri Tayyare Fabrikası’nda üretilen PZL ismi ile bilinen ilk uçak P24A’yı ziyarete davet eden Başkan Büyükkılıç, “1930’lu yıllarda Kayserimizde uçak yapılmış, şuanda Cumhuriyet Meydanı’mızda o yıllarda yapılan uçağın bir tanesi sizin ziyaretinizi bekliyor. ‘Türk, övün, çalış, güven’ diyor ya cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, biz sizleri seviyoruz, çalışacağız, güveneceğiz ve üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı olacak”

Gençlere tavsiyelerde bulunarak Büyükşehir’in ücretsiz yabancı dil kurslarının gençlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sizlere layık olma, sizlerin eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde şehrimize, ülkemize, ailenize kazanımlar sağlaması ortamını oluşturmak bizim asli görevimizdir. Sizleri seviyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Eğitim hayatında başarılı olurken yabancı dili önemsemenizi tavsiye ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde meslek edindirme kurslarımız içerisinde ücretsiz, 10 dilde yabancı dil kursu veriyoruz ve sizleri davet ediyoruz. Hangi alanda diyorsanız, sizler için varız. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı olacak” diye konuştu.

“Siz isteyin, hayal edin, biz sizler için”

Büyükkılıç, Kayseri’yi müzelerle, kütüphanelerle donatılmış bir şehir haline getirmek için koşturduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Sizlere fırsat veriyoruz, ihtiyacınız olan bir alan var ise yeter ki siz isteyin, hayal edin, biz sizler için varız. Kayseri Anadolu şehri, Kayseri güvenli bir liman, Kayseri Milli Mücadele’de en güzel şekliyle yerini almış, Kayseri Lisesi’nden Milli Mücadele’de son sınıf öğrencilerinin tamamı askere alınmış, tamamı şehit olmuş. Bunları unutmayın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bu vatanı, bu milleti, bu devleti bizlere emanet eden ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, okul ziyaretlerinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanırken, gençler yerli ve milli otomobil TOGG’u ilgi ile inceleyip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.