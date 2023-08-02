Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı diye bilinen Malatya Yolu’na bağlayacak yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Şimşek Bulvarı devamı ile Nalçik Bulvarı arası bağlantı yolu yapım çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı devamı ile Nalçik Bulvarı diye bilinen Malatya yolu arası bağlantı yolu yapım çalışmalarından 500 metrelik iyileştirme yapılan yolda incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Burasının kanal, yağmur suyu, elektrik, telekom boyutu gibi altyapısını tamamladıktan sonra çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

Yolun yakın zamanda tamamen sağlıklı bir şekilde trafiğe açılacağını duyuran Büyükkılıç, “Mustafa Şimşek Bulvarımızı Nalçik Bulvarı diye bilinen Malatya yoluna bağlanması için 500 metrelik iyileştirilmesi gereken bir yerimiz kaldı. İnşallah onu da tamamlayıp, zaten trafiğe açık ama inşallah 15-20 güne tamamen iyileştirilmiş, sağlıklı bir şekilde Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hem süre açısından mesafenin kısalacağını hem de konforlu bir yolun hizmete sunulacağını ifade etti.

Mahallelerden Malatya yoluna doğrudan erişim

Son etabının tamamlanması ile Kılıçaslan, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt, Germir ve Konaklar mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kılıçaslan Mahallesi’nden başlayıp Alparslan Mahallesi’nden geçip, Yıldırım Beyazıt’ı alıp, ardından Germir Mahallesi, Konaklar ve Malatya’ya bağlanacak, uzun mesafe kat eden ve tüm bu bölgelere değer katan bir yolumuz olacak. Yol medeniyettir, medeniyetle Kayseri’miz buluşmuş durumdadır. Bizlere bu fırsatı veren hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve yüklenici firmamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”