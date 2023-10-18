Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, muhtarların yerel yönetimler içerisindeki halka en yakın konumda bulunan görevliler olduğunu ifade ederek, “Muhtarlar mahallelerimizin adeta gören gözü, duyan kulağı, oradan oraya koşturan eli ayağıdır” diye konuştu.

Yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken vatandaşlar içerisinde sürekli istişare içerisinde bulunan, bu noktada ise muhtarlar ile de periyodik olarak bir araya gelen ve mahallelerin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü’nde de önem verdiği muhtarları unutmayarak, Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Büyükkılıç, bu özel gün dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık müessesesine vermiş olduğu değer ve muhtarlarla olan haklı muhabbetini hatırlatırken, bizler de yerel yönetimler anlamında muhtarlarımızla, vatandaşlarımıza hizmet doğrultusunda el ele beraberce yol yürümeye devam ediyoruz. Dayanışma içerisinde bulundukları yerlerde bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız, mahallelerine hizmet için çırpınan dostlar olarak tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, muhtarların yerel yönetimlerdeki kılcal damar niteliğinde olduğunu ifade ettiği mesajında, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerimizdeki vatandaşın yanı başındaki kılcal damarlar konumunda olan destekçilerimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Onlarla da ortak akıl ve istişareye önem veren anlayışımız doğrultusunda sürekli iş birliği ve istişare halindeyiz. Halkımıza en iyi hizmeti en kısa sürede vermenin gayretindeyiz, kaygısındayız. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızı sevgiyle selamlıyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tekrardan en içten duygularımla kutluyorum” dedi.