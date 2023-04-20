Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, düzenlenen iftar sofrasında memurlar ve aileleri ile buluştu.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar sofralarında Kayserililerle buluşan Başkan Büyükkılıç, bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte düzenlenen iftar programına katıldı.

Memurların ve ailelerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, vatandaşların Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın katılımlarıyla Memur-Sen’in düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik duygusuyla Ramazan’ın bereketini yaşadık” dedi.

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, programda memurlar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı.