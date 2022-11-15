Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 77’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, “Medeniyetler şehri kadim kent Kayseri, doğa, tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra zengin mutfağıyla da UNESCO için eşsiz bir hazinedir” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 77’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, “Medeniyetler şehri kadim kent Kayseri, doğa, tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra zengin mutfağıyla da UNESCO için eşsiz bir hazinedir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 Kasım 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında UNESCO’nun kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizin ve dünyanın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli bir görev üstelenen UNESCO, Kayseri’mizin kültürel değerlerini dikkate almaktadır. Gayretlerimiz neticesinde UNESCO geçici listesine kazandığımız değerlerimiz yine özverili çalışmalarımız sonucunda kalıcı listeye dâhil olacaktır” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, mesajında kadim kent Kayseri’nin turizm değerleri, tarihi mirası ve gastronomisiyle UNESCO Dünya Mirasları arasına girmesi için kararlı bir tutumla özverili gayretler sergilediklerine değinerek, “Kayseri’miz sahip olduğu zenginliklerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürürken biz de şehrimizin daha fazla tanınması yönünde tanıtım seferberliği başlattık. Kayseri’mizi gastronomi alanında UNESCO Şehirler Ağı’na dâhil edebilmek için geçirdiğimiz çok ciddi bir hazırlık sürecinin ardından Kayseri UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edildi. Bu noktada gastronomi müzemiz de büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanan ve Büyükşehir Belediyesi’nin turizme kazandırma çalışmaları ile yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi’nin Kayseri’ye artı bir değer olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, mesajında “Bu güzel değerimiz inşallah geçici listeden kalıcı listeye de geçecek. Koramaz Vadisi gibi UNESCO için eşsiz hazine niteliğinde değerlerimiz de var. Geçici listeye 2014 yılında alınan Kültepe Kaniş Karum Höyüğü’nde, 2015’te kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri Dünya Bellek Listesi’nde. 6 bin yıllık kadim geçmişi ile UNESCO Dünya Kültür Miras Aday Listesi’nde yer alan Kültepe’miz için hedef, yine kalıcı listede yer almaktır” ifadelerine yer verdi. Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtmak için başlattıkları tanıtım atağında güçlü bir destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Büyükkılıç, “Kayseri, kurum ve kuruluşları ile sahip olduğu potansiyelin farkında. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada güç birliği ettiğimiz Kayseri Valiliğimiz ne gerekiyorsa yapma yönünde irade gösteriyor. Valimiz Gökmen Çiçek’e bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi’ni de turizme kazandırma çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. Bu değerlerde şehrimiz için bir kazanımdır” dedi. Başkan Büyükkılıç, dünyada eşi benzeri bulunmayan 7,5 milyon yıllık fosillerin kazı çalışmalarının devam ettiğini ve fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi’nin yanı sıra İncesu Örenşehir’de bulunan geç Roma, erken Bizans dönemine ait mozaiklerin Avrupa ve dünyanın ilgisini çektiğini de vurgulayarak, kente turizm ve ekonomi noktasında bu çalışmalarında değer katacağını kaydetti. Kayseri’nin merkez ve tüm ilçeleri hatta mahalleriyle buram buram tarih koktuğunu belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her köşesi canlı bir tarih sahnesi olan medeniyetler şehri kadim kent Kayseri, buram buram kokan tarih, doğa ve kültür hazinelerinin yanı sıra zengin mutfağıyla da UNESCO için eşsiz bir hazinedir. Bizler bu hazinenin değerini bilen bir yönetim anlayışı ile bu değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında UNESCO ile işbirliğine devam edeceğiz. Dünyamızın güzelliklerini nesiller ötesine taşıma gayesiyle her türlü çalışmanın içerisinde yer almayı sürdürecek, dünyaya güzellikler katma yolunda geride kalmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle UNESCO’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, dünya hepimizin, dünde kalmadı ve kaybolmadı. Umuyor ve inanıyoruz ki bugün de kaybolmayacak, gelecek nesiller geçmişin mirasıyla daha güzel bir dünyada yaşayacak.”