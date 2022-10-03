Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan ziyaretini değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir ziyaretinden, tarım ve hayvancılığa, Erciyes Kayak Merkezi’nden turizme kadar birçok konuda temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan ziyaretini değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir ziyaretinden, tarım ve hayvancılığa, Erciyes Kayak Merkezi’nden turizme kadar birçok konuda temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Başkanlık makamında Macaristan ziyaretini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kardeş şehrimiz Miskolc’la ilgili davetleri üzerine şehrimizden her siyasi partiden temsil edecek şekilde yaklaşım içerisinde heyet halinde Macaristan’a ziyarete gittik. Orada çok değerli Büyükelçimiz Gülşen Ekşioğlu hanımefendinin karşılaması ve ilgisi gerçekten üst düzeydi, kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Macaristan ziyaretinde temasları ve görüşmelerini aktaran Başkan Büyükkılıç, “Aynı zamanda oradaki tarım ve hayvancılıkla ilgili Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerimize de kendileri bizzat katılmak suretiyle bizleri yüreklendirdi. Daha sonraki süreçte kardeş şehrimizin yetkilileriyle görüştük. Belediye başkanımızla ilgili valimizle ve ticaret ve sanayi odası başkanıyla ülkemizle bir bakıma o ülkenin ve o bölgenin mukayesesi yapıldığında Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan’daki Avrupa Birliği’ni yansıtan yaklaşım içerisindeki ekonomik sorunlarla ilgili onların bakış açısı olumsuz. Türkiye’mizin onlara göre çok daha iyi noktada olduğunu gözlemlemenin keyfini yaşamış olduk” diye konuştu. Büyükkılıç, Macaristan’da meclis yetkilileri ile de görüştüklerini, sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile de yaklaşık bir saat bir görüşme yaparak, değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Macaristan’ın tarihi dokusunu çok iyi koruduğunu, turizm merkezi haline geldiğini vurgulayarak; “Osmanlı’nın bir yüz elli yıllık oradaki etkisinin de adeta bir kardeş ülke anlamında çok büyük etkisi var. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da hem Cumhurbaşkanlarının hem de başbakanlarının dostluklarının da bize bakış açısı, oradaki insanların Türklere bakış açısı olumlu anlamda çok iyi yorumlanmakta. Tarım ve hayvancılık konusunda iş birliği yapma konusunda irade gösterecek kararlar aldık. Yatırımlarla ilgili neler yapabileceğimizi paylaştık. Karşılıklı projelerimizi konuştuk” ifadelerini kullandı. Uyum kültürünün önemini bir kez daha gözlemlediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Değişik partilerin mensuplarının aramızda olmasından kaynaklı herkesin de böylece mukayese imkânı doğdu, ülkemizde diğer ülkenin ya da diğer şehirlerin, şehrimizde diğer şehirlerin mukayesesini de böylece çıplak gözle kendileri de bizzat gözlemlemiş oldu. Sonuç itibariyle hem şehrimizin, hem ülkemizin, hem insanımızın kıymetini bilmemiz gerektiğinin kanaati hepimizde oluştu. Gittiğimiz sürenin sonunda bir an evvel ülkemize, şehrimize dönme arzusunun oluştuğunu da buradan paylaşmak isterim. Uyum kültürünün önemini burada bir kez daha böylece gözlemlemiş olduk. Huzur içerisinde gittik, huzur içerisinde geldik” şeklinde konuştu. Avrupa’da ve dünyada Erciyes Kayak Merkezi’nin büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Orada resmi ağızlardan ya da iş adamlarından gündeme gelen hep Erciyes Kayak Merkezi oldu. Uluslararası standartta bir kayak merkezi olarak, 19 mekanik tesisi, 40 pisti, 130 kilometre uzunluğundan daha fazla pist uzunluğuna sahip olan bir kayak merkezinden bahsediyoruz. İnşallah Yüksek İrtifa Merkezi’ni de eklemek suretiyle büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Erciyes Kayak Merkezi tanınırlık açısından çok önem arz ettiğini, dünya ve Avrupa standartlarında olduğunu rahatlıkla herkes söylüyor, takdir ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya’dan charter seferlerinin de başlıyor olması yaptığımız girişimler sonrası bizlere kazanım oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her mevsim dolup taşan Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunda çok daha fazla dolup taşacak, herkesi bu güzel imkânlardan yararlanmaya davet ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç’a Macaristan gezisinde eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatma Nur Bozoklu, Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları eşlik etmişti.