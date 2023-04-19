Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’ndan gelen 3 minik öğrenciye devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu Müdürü, sınıf öğretmeni ve 3 öğrenci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan Büyükkılıç, Melisa Ela Sevim, Özge Bulut ve Sami Yıldız isimli öğrencileri makamında ağırladı. Ziyarette, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Okul Müdürü Memiş Özbey ve öğretmenler de hazır bulundu.

Minik başkandan talepler

Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci Melisa Ela Sevim’e koltuğu devrederek, ‘Yetki sende diyorlar ya, ne söylemek istersiniz?’ diye sordu. Minik başkan Melisa da, “Başkanım bu koltuğu bana devrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Melisa Ela Sevim, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Yapılacaklar, temiz tutmak şartıyla yeşil alanların çoğaltılmasıdır. Depremzedeler için yardım kampanyası toplayabiliriz. Zarar gören binaları temiz ve güvenli bir şekilde yapabiliriz. Kay kay, paten alanları çoğaltılabilir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, minik başkanın bu taleplerini yerinde bularak, şunları söyledi:

“Başkanımızın söylediklerine katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi adı altında proje içerisinde bahsettiğiniz taleplerin, isteklerin olacağını sizlerle paylaşıyorum. Birkaç ay içerisinde Kayserimizin sizin gibi pırıl pırıl geleceğimiz olan ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller olacak açacağımızı paylaşıyorum, talebinizin çok yerinde olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, doktor, veteriner ve çevre mühendisi olmak isteyen çocuklara bayram harçlığı ve Kayserispor forması hediye etti.

Büyükkılıç, veteriner olmak istediğini söyleyen öğrenci Özge Bulut’a da “Bir hayvansever olarak barınağımız bitme aşamasında. Kayserimize modern, pırıl pırıl, günün koşullarına uygun bir barınak hayata geçiriyoruz. Geleceğin veterineri olarak senin de o hizmetleri vereceğinden hiç şüphemiz yok. Hem teknik hem sağlık hem de de doğa ve çevre dostu meslek istiyorlar, alnından öperim” dedi.

Öğrencilerden doktor başkanlarına çiçek takdimi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sevgili gençlerimize, değerli müdürlerimize hoş geldiniz diyorum. Tabi ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı vesilesiyle geleceğimiz olan pırıl pırıl bu yavrularımızı burada görmek, koltuklarımızı bunlara teslim etmek, emanet etmek demiyorum bakın ona göre yani. Bunlar bizim geleceğimiz. Bu açıdan ben her birinin alnından öpüyorum, sağlıklı başarılı bir eğitim döneminin sürdürülmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“İki bayramı bir arada yaşıyoruz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha nice 23 Nisan’lara diye buradan paylaşıyorum. 23 Nisan malumunuz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada çocuklara bayram eden yegâne devlet adamı olarak bu yavrularımıza hediye ettiği bir bayram. Ulusal egemenliğimizin garantisi olan gazi meclisimizin de tabi ki yıldönümü vesilesi ile anılmasına sebep olan, bu anlayış içerisinde bu çalışmaları yaparken, iki bayramı da bir arada yaşıyoruz. Ramazan Bayramı da 23 Nisan Bayramına denk gelmiş oldu. Demek ki yavrularımızın şanslı olduğunu, yavrularımızın bayramdan bayrama koşacağını inşallah böylece de hep beraber gözlemlemiş oluyorum. Tüm yavrularımıza sağlıklı başarılı bir dönem diliyorum, bu yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun diliyorum.”

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise “23 Nisan Bayramımızın çocuklarımıza hayırlı olmasını, kutlu omasın diliyorum. Güzel bir eğitim öğretim yılının tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.