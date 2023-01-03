Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Şehrimizin markası Kayserispor’u yalnız bırakmıyoruz’ temalı pankartlar ile kenti sarı kırmızıyla donattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Şehrimizin markası Kayserispor’u yalnız bırakmıyoruz’ temalı pankartlar ile kenti sarı kırmızıyla donattı.

Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi yıllardır Süper Lig’de başarılı bir şekilde temsil eden şehrin takımı Yukatel Kayserispor’a moral ve motivasyona anlamında da destek oluyor.

Şehrin farklı noktalarında destek pankartları

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehrimizin Markası Kayserispor’u yalnız bırakmıyoruz’ ve ‘Sarı Kırmızı Sevdamız Kayserispor’ temalı pankartlar, Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı gibi şehrin en işlek cadde ve bulvarlarına asıldı. Şehir merkezindeki 10 farklı noktada astığı pankart ve billboardlar ile Yukatel Kayserispor’a Süper Lig maçlarında destek olan Başkan Büyükkılıç, ligin 17’inci haftasında evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar diledi.

Kayserispor taraftarına “ücretsiz ulaşım” jesti

Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunarken, bütün Kayserilileri karşılaşmaya davet etti. Passolig kartı olan taraftarlara maç öncesi ve sonrası hizmet verecek olan tramvay araçları ile Yukatel Kayserispor taraftarına ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacak.