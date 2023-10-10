Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-22 Ekim günleri arasında adeta geleneksel hale gelen ve ziyaretçi rekoru kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 6’ncısının gerçekleşeceğini belirterek, “Okuyan ve okutan şehir Kayseri’yi 6’ncı kez kitap kokusu saracak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde birbirinden önemli yazarları, okuyucularla buluşturan 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı, 13-22 Ekim günlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kitapseverlerin heyecanla beklediği o tarihin yaklaştığını belirterek, “Okuyan ve okutan şehir Kayseri’mizi 13-22 Ekim 2023 tarihlerinde 6’ncı kez kitap kokusu saracak” dedi.

Değişik medeniyetler ev sahipliği yapmış, zenginlikler şehri Kayseri’de birbirinden değerli yazarları konuk edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri tarihte ’Makarr-ı Ulema’ yani ’Alimler Şehri’ olarak bilinir. Kayseri’mizde çok değerli yazarlarımızı konuk edeceğiz. Bazı yazarlarımızın söyleşi yapmasını ve konferans vermesini, bazı yazarlarımızın da imza gününde, yüz yüze kitapseverlerimizle bir araya gelmelerini sağlamak suretiyle en güzel çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kitap fuarının, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, dördüncüsünde 815 bin 119 ve beşincisinde ise 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürdüğünü hatırlatarak, altıncı kitap fuarında da bu rekoru kırmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükkılıç, 400 şehir dışından, 100 şehir içinden olmak üzere 500 yazarın yer alacağını söyleyerek, tüm kitapseverleri ve Kayserilileri fuara davet etti.