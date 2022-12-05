Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize zaten yol göstermek yetiyor, yardımcı olmak yetiyor, onun dışında hiçbir zaman Kayserili yük olmaz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize zaten yol göstermek yetiyor, yardımcı olmak yetiyor, onun dışında hiçbir zaman Kayserili yük olmaz” dedi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından bir otelde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Öncelikle bu güzel haftanın başında, Kayserili bir genel müdür işin başında olunca inşallah Kayseri’ye müjdelerle yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Kayseri’mize zaten yol göstermek yetiyor, yardımcı olmak yetiyor, onun dışında hiçbir zaman Kayserili yük olmaz. Yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, planlanan 4’üncü organize sanayi bölgesine 1200’ün üzerinde başvuru olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi Kayseri denilince endüstri merkezi, ticaret ve sanayi akla gelir. Biz bunun yanında hem çeşitlendirmeyi hem şehrimizin hak ettiği şekliyle değişik alanlarda tanıtılmasını da önemsiyoruz. Üreticiyi çok önemsediğimizi Kayseri kamuoyu zaten bilmekte. Yerel yöneticiler olarak ürerimize ne düşüyorsa katkı sağlama, yol gösterme, yardımcı olma bağlamında hepsine destek olmaya özen gösteriyoruz. 3 organizemizin olduğunu, 4’üncü organizemiz yolda diye bekliyoruz. 4’üncü organizeye 1200’ün üzerinde başvuru olduğunu duymak bizi adeta yüreklendiriyor, sevindiriyor, keyiflendiriyor. Biz inşallah bu konuda üzerimize düşeni yapma, yeni imkânlar oluşturma, belki şehrimizin dışına doğru organize sanayilerin diğer büyük ilçelere de kaymasını sağlama çalışmaları yönünde de kafa yoruyoruz.”

Kayseri’nin 180’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Serbest Bölgemiz var, ihracatın üssü. 180’in üzerinde ülkeye ihracat yapan 1700 civarında ihracatçı dostlarımızı tebrik ediyorum. Yani biz aslında kendimizi zorluyor ve 180’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Elbette ki Kayseri zekâsını kullanarak, ticaretin merkezi olarak 6 bin yıllık da geçmişi olan bir şehir olarak bu konuda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bize düşen sizleri yüreklendirmek, üzerimize düşen, yapılması gereken var ise o yönde gayretlerimizi göstermek” diye konuştu.

Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte el ele vermek suretiyle, şehri daha iyi noktaya taşıma yönünde çalıştıklarını dile getirerek, katkısından dolayı Çiçek’e teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ise birlik beraberlik mesajı vererek, “Kayseri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekten kenetlenmiş durumda, bu manada birbirimizi severek ve yardım ederek mücadele ediyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da aktif destek verdiklerini belirterek, “Bizim destek modellerimizle birlikte özellikle ABD pazarından daha fazla pay alırız diye düşünüyoruz. Lansman programımızın ekonomimize, ihracatımıza ve Kayseri’mize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” derken, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile KTO Başkanı Ömer Gülsoy da toplantının hayırlara vesile olmasını dilediler.

Programda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından ihracatın tabana yayılması, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması ve yüksek katma değerli ihracat için finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile ilgili bilgilendirme yapıldı.