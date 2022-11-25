Başkan Büyükkılıç, toplantıda doğalgaz çalışmalarında yetkililerin uyumlu çalışmaları neticesinde çalışmaların verimli yürütüldüğünü ifade ederek, tüm yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve ilgili yöneticilerle birlikte Kayseri’de önemli yatırımcı kuruluşlarından Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’da düzenlenen Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

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