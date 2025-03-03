Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Ramazan Etkinlikleri’nde sahne alan kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir’in konserine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’mizde Ramazan ayı bir başka güzel, bunu güzel yapan sizlersiniz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği 2025 Ramazan Etkinlikleri Kayserililerden yoğun ilgi görüyor. Ramazan boyunca gerçekleşecek olan etkinlikte, iftar sonrası çocuklara özel gösteriler, meddah ve Karagöz-Hacivat oyunları gibi geleneksel etkinlikler yer alırken, teravih sonrası da konserler, tasavvuf müziği konseri, söyleşiler ve çeşitli kültürel programlar gerçekleşiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Nağmelerle Huzur İklimi konseriyle Ramazan’ın manevi atmosferine eşsiz ezgiler katan, Türk müziğinin usta ismi, kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir’in programını Kayserililerle birlikte izledi. Başkan Büyükkılıç, sahnede besteleriyle adeta kulakların pasını silen Baktagir’i "Ellerinize, gönüllerinize sağlık, hoş geldiniz Kayseri’mize" diyerek selamlama konuşması yaptı. Sanat dostu, sanatın kıymetini bilen dostlara ‘hoş geldiniz, iyi ki varsınız’ diyen Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Kayseri’mizde Ramazan ayının bereketini, hep beraber dolu dolu yaşamaya, sanatçı dostlarımızla sizleri buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kayseri’mizde Ramazan ayı bir başka güzel, bunu güzel yapan sizlersiniz. Bu güzel ortamda, huzur içerisinde daha nice Ramazanlara diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında kardeşliğimiz devam etsin."

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda, "Erciyes denilince akla Kayseri gelir, kayak merkezimiz doluyor, taşıyor, şuanda ziyaretçi sayımız 3 milyona yaklaştı. 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla, güvenli sertifika ile hizmet veriyor, ekibimizi kutluyorum" diyerek, Baktagir’e Erciyes Kitabı’nı hediye etti. Kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir de "Kayseri’nin o yüreği güzel insanları sizleri çok özlediğimizin farkına vardık" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise "Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bir ay hakikaten dolu dolu kültür sanat etkinliği gerçekleşecek" derken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birliğimizi, beraberliğimizi bu güzel günlerde hep birlikte, tebessümle ortaya koyacağız. Ramazan’ımız bereket ile geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye olan bakışı, hoş görüsü bunu gösterir, bu birlikteliği, bu coşkuyu her daim yansıtacağız. Sayın başkanlarıma çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinlik alanında kurulan stantları da gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafla da sohbet etti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilendi.

Ramazan Etkinlikleri’nde Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile daire başkanları da eşlik etti.