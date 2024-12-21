Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı yapıldı. Konferansta, kentin turizm geleceğini şekillendirmek için turizm yol haritası belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Konferansta Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal dünya turizmi hakkında ve Türkiye’nin turizmde önemi ile ilgili bilgiler verdi. Merkez olarak 70 il için stratejik plan geliştirdiklerini kaydeden Sakal, "İlk büyük projemiz Türkiye’nin Master Planı. Bu proje 2018 - 2023 Turizm Master planı. 2024 - 2029 yıllarını kapsayan ikinci master planının hazırlanmasıyla devam etti. Şuanda bu master planının hedefleri yürürlükte. Aynı zamanda iller için de turizm Master Planları’nı hazırlıyoruz. Daha önce hazırladığımız planlar arasında Konya, Van, Samsun’un Master Planı var. Yakın zamanda Kapadokya’nın yani Nevşehir’in ve Kütahya’nın Master Planları’nı tamamladık. Bunların dışında uluslararası paydaşlarımızla yürüttüğümüz çeşitli projelerimiz var. Bunun haricinde Türkiye’nin bütün alt destinasyonları için stratejik planlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şuana kadar 70 ilimiz için yol haritaları gerçekleştirdik" dedi. Türkiye turizmi hakkında bilgiler veren Sakal, "Türkiye ziyaretçi bakımından dünyada ilk 5’te yer alıyor. Gelir bakımından da son yapılan planlama çalışmalarıyla birlikte 7. sıraya yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı. Kayseri’nin turizmini değerlendiren Sakal, "Önce yabancı turist sayısına bakalım. Yabancı turist sayısını turizm konaklama tesislerine gelip orada konaklayan kişilerin sayısını baz alarak hesaplıyoruz. 2024 yılı sonunda bu sayının 66.8 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2019 yılına kadar yabancı turist sayısında artış var ancak 2019’dan sonra bir durağan seviyeye gelmiş. Bizim projeksiyonlarımız 2034 yılına kadar 120 bin kişi seviyesine çıkabileceği yönünde. Tabi planlama çalışmalarımızla bunu biraz daha artırmayı hedefleyeceğiz. Yerli turiste baktığımızda Kayseri’nin yerli turist sayısını 430 bin olarak görüyoruz. Burada bir artış eğilimi var. 2034 projeksiyonu yaklaşık 600 bine kadar çıkabileceği" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri’nin bir turizm şehri olarak anılmasını istediklerini, turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için master plan anlayışı içerisinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmelerin ardından bu çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, bin 500 Kayseri’den öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Kapadokya Üniversitesi’nin kentin 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet verdiğini kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ayrı bir parantez açarak, turizme olan sevdası ve kente katkı sağlayıcı fedakârca yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

“Kış turizmi olmazsa olmazımızdır”

16 ilçenin bu sürecin içerisinde mutlaka yer alması gerektiği kanaatinde olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri’miz bir açık hava müzesi, hangi ilçemize baksak, hangi bölgemize baksak mutlaka bir tarihi eserle ya da bir medeniyetin kalıntısı ile karşılaşırız. Örneğin, Yahyalı’da Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bir dünya harikasıdır. Tomarza’da Zamantı Irmağı, Sarız’ın yaylaları, Talas’ın her türlü zenginliği gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kış turizmi olmazsa olmazımızdır. Erciyes Kayak Merkezi’miz, Mehmet Özhaseki bakanımızın kulaklarını çınlatarak, Kayseri’miz için en önemli değer, Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi konumundadır. 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile profesyonel kayakçıların vazgeçilmezidir.”

Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminden spor turizmine, inanç turizminden gastronomi turizmine, kongre turizminden yayla turizmine kadar her alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, değişik medeniyetlerin zenginliği ile UNESCO ulusal bazda yenilikçi şehirler listesine girdiklerini anlattı. İncesu Örenşehir Mozaik kazı çalışmasında çok önemli keşifler elde edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "O kadar canlılığını koruyor ki bir hazinenin üzerindeyiz. Kayseri olarak en önemli hazinelerden birisi de bu çalışma olacak. Tam olarak gün yüzüne çıkmadı, halen çalışmalar sürüyor. Ayrıca inanç turizmine yönelik yaptığımız restorasyon çalışmamız da var. Önümüzdeki dönemde bizi izlemeye devam edin. Değişik turizm odaklı çalışmalara imza atacağız. Ekibimizi de kutluyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere turizm alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, kentte bir turizm kültürü oluştuğunu kaydetti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise turizmin gelişmesi için sadece Erciyes’e bakıldığında başlı başına bir başarı öyküsü olduğunu anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile orayı taçlandırdığına vurgu yaptı. Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dünya MotoKros Şampiyonası’nın ikincisinin yapılmasını planladıklarından bahsetti.

Turizm Master Planı Arama Konferansı’nda, şehrin turizm stratejisi belirlenmek üzere çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. Kayseri’nin turizm potansiyelinin değerlendirildiği konferans, katılımcıların ortak akıl geliştirmesine imkân sağladı.

Konferansa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları, turizmle ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf temsilcileri ve bilim insanları katıldı.