Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıya katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin güzelliklerini ve turizm değerlerini anlatarak, “Turizm potansiyeli yüksek bir şehir” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıya katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin güzelliklerini ve turizm değerlerini anlatarak, “Turizm potansiyeli yüksek bir şehir” dedi.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MHP Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları, ORAN yöneticileri, oda başkanları ve şehir protokolü ile birlikte Hürriyet Gazetesi’nin yazar ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’nin güzelliklerini ve turizm değerlerini anlatarak, “Amacımız şehrimizin hak ettiği şekilde tanınması, şehrimizin doğru bilgilerle kamuoyu ile buluşmasıdır. Özhaseki başkanımıza, bakanımıza teşekkür ediyorum. Her noktasında emeği olan, ilmek ilmek şehrimize katkısı olan, yapmış olduğu ufuklu projelerle Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir şehir Kayseri’mizde Erciyes Kayak Merkezi diyoruz, akla gelen isim Özhaseki’dir. Kayseri’mizde emeği geçen dostlarımız da var, hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Turizm potansiyeli yüksek bir şehir”

Kayseri’nin kadim bir medeniyetler şehri, ticaretin, endüstrinin merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turizm potansiyeli yüksek bir şehir, Sayın Valimizin de önemli katkılarıyla, şehrimizin tanıtılmasında en büyük destekleri sağladığını burada ifade ediyoruz. Şehrimizin hep pozitif olarak paylaşılması ve tanıtılması yönünde çok gayretimiz olduğunu belirtiyorum. Son süreçte de tanınma bağlamında en büyük potansiyelin son 5-6 ay içerisinde olduğunu söyleyebilirim, teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü olacağız, Kayseri’mizin üniversiteleriyle, sanayisiyle, markasıyla ön plana çıkması bizleri keyiflendirmektedir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri’nin tarihi ve stratejik öneminden bahsederek, kentte yapılan projeler ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Gökmen Çiçek ise 5 aydır Kayseri’de olduğunu ifade ederek, “Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımızla farklı bir diyalog içerisinde, her şeyi birbirimizle istişare ederek, paslaşarak, güzel bir çalışma ortamı sağladık. Birlik, beraberlik içerisindeyiz” dedi.