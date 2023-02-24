Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte konteyner kenti ziyaret edip, depremzedelerle görüştü. Başkan Büyükkılıç, “Burada yapılan çalışmalarımız, sıkıntıları giderilinceye kadar Kayseri olarak her yerde varız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte konteyner kenti ziyaret edip, depremzedelerle görüştü. Başkan Büyükkılıç, “Burada yapılan çalışmalarımız, sıkıntıları giderilinceye kadar Kayseri olarak her yerde varız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anından itibaren deprem bölgesi ile depremzedelere ihtiyaçları noktasında destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede deprem bölgesine sık sık giderek, depremzedeleri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bu kez de meclis üyeleri ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek, büyükşehir belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Konteyner kent ziyareti sırasında konuşan Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek; "Üzerine düşeni yapma yönünde maddi manevi hayata geçiriyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu;

""Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği konteyner kentteyiz. Burayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri hemşehrilerimize layık olma anlayışı içerisinde, Kayseri’mize yakışır bir şekilde yol edindik, sahiplendik. Üzerine düşeni yapma yönünde maddi manevi hayata geçiriyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun. Burada tabi Kayseri olarak, ev sahipliği yapıp, onların her türlü ihtiyaçlarını giderme yolunda gayret gösteriyoruz. Bugün de yine ziyaretlerine geldik. Yemek dağıtımı da yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 117 tane burada evimiz var. İnşallah bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elbistan’a da uğradık. Sayın valimize selam verdik. Orada da esnaflarımıza konteyner kent ile yükümlü kıldı. Biz kendisine böyle bir hizmete vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Orada Genel Sekreter Yardımcımızı görevlendirdik. Ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah Salı gününe Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği o günde hizmetlerimizi tamamlayacağız.”

Depremin olduğu ilk andan itibaren planlı ve koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak deprem bölgesinde irade gösterdiklerini dile getirdi. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Büyükkılıç; “Tüm ekip ve ekipmanlarımızla, tüm hayırsever hemşehrilerimizle, yerel yönetimlerimizle, Sivil Toplum Teşkilatlarımızla, odalarımızla adeta hayırsever hemşehrilerimiz seferber oldu ve bütün imkânlarını buraya seferber etti. Biz teknik olarak ne gerekiyorsa, ihtiyaç olarak ilk andan itibaren karşılama yönünde irade gösterdik. İtfaiyemiz daha olay olur olmaz buraya apar topar geldiler. Gerek can kurtarma gereke diğer ihtiyaç durumlarında bulundular ve İskenderun’daki yangını söndürmesine kadar katkı sağladılar. Elektrik şirketimiz, KASKİ’miz yine burada yaptığı çalışmalarla ihtiyaçları giderme, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine destek sağlama adına gerekli girişimlerde bulunduk” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini burada yaşadıklarının altını çizerek; “Kayserili hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu canlarımıza geçmiş olsun diyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Burada yapılan çalışmalarımız, sıkıntıları giderilinceye kadar Kayseri olarak, her yerde varız. Elimizi çekmeyeceğimizi, desteklerimizi sürdüreceğimizi de paylaşmak istiyorum. Gün dayanışma günü. Gün birlikte olma günü. Gün yara sarma günü. Gün gönüllerde yer etme dua alma günü” şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu, doğu kent bölgesinde oturan depremzede vatandaşlardan biri olan Müslüm Mali, Kahramanmaraş’a yardımları için kurulan konteynerler da 25 numarada oturduğunu ifade ederek, “Erciyes’in bir ayağı Kayseri, bir ayağı Kahramanmaraş. Kahramanmaraş’a getirdiği yardımlar için getirdiği konteynerler de 25 numaralı konteynerde oturuyorum. Başkanımıza yardımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri Yahyalı’dan gelen elmaları da konteyner kentteki depremzede vatandaşlara dağıtırken, vatandaşlar da Büyükkılıç’a hem dua hem de teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yaşanan ağır hasar sonrasında yaraları sarmak için kısa sürede depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanacağı konteyner kentte hizmetlerini sürdürüyor.